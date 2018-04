Carreño vence a Paire y se juega el pase a cuartos en el Godó con Mannarino

Pablo Carreño logró su segunda victoria en tierra batida. Desde Miami, donde alcanzó las semifinales, varios problemas físicos le impidieron estar en todas las citas del calendario. Pero ayer en Barcelona mostró su mejor cara el tenista gijonés, número 11 del mundo, al vencer en su primer partido en el Godó sin problemas al francés Benoit Paire, al que derrotó por 6-3 y 6-3.

Una hora y tres minutos le bastó a Carreño para sumar su undécima victoria de la temporada. Sin perder su servicio y con mucha fuerza desde la línea de base, un quiebre de saque en el primer set y dos en el segundo fueron suficientes.

Hoy el raqueta asturiano se enfrentará al francés Adrian Mannarino, que ayer derrotó al uruguayo Pablo Cuevas, por 6-0 y 6-4. Será el primer duelo entre ambos, en el que está en juego el pase a los cuartos de final.

Nadal gana a Carballés

Por su parte, el número uno del mundo, Rafael Nadal, debutó en el torneo catalán, con una trabajada victoria (6-4 y 6-4) ante su compatriota Roberto Carballés, que aguantó una hora y 52 minutos en pista antes de perder el partido. Nadal, que esta semana persigue en Barcelona su undécimo título del Godó, superó la primera piedra en el camino para revalidar el título, en un duelo en el que tiró de oficio ante el número 77 del ránking mundial.

«Estoy contento porque gané. Jugué peor de lo que venía jugando. No hace falta mirar detenidamente el partido para saber que no lo hice como anteriormente», reconoció el balear, que venía de exhibirse en Montecarlo donde no cedió ni un solo set.