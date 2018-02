Norrie iguala la eliminatoria ante un Bautista mermado físicamente

Bautista: «Cuando uno da todo no se puede pedir nada más»

Roberto Bautista se mostró muy triste por ceder el partido y no ha querido echar la culpa a los problemas físicos. «He jugado dos sets muy duros, he jugado muy defensivo y he corrido mucho. Tras perder la ventaja me he puesto más tenso de lo normal y me ha afectado en el rendimiento físico. Es un momento difícil, es una derrota así jugando por el equipo es cuando se siente uno peor. Claro que puedo jugar mejor pero cuando uno da todo no se puede pedir nada más», afirmó mientras que Bruguera detalló la jornada: «Albert ha salvado el partido, ha jugado bien en los minutos importantes, Roberto empezó bien, pero hay que dar mucho mérito al otro jugador. En los tres últimos sets ha estado espectacular».