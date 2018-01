Primera ronda Bruguera recluta a Ferrer para su debut en la Davis David Ferrer, en el Open de Australia. / EFE El capitán español apuesta por Feliciano y Carreño para el doble y confía en que Nadal, retirado en el Open de Australia, pueda acudir si eliminan a Gran Bretaña RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 23 enero 2018, 19:37

«La baja de Rafa Nadal es importantísima, por supuesto, ya que a todos los países les afectaría no contar con el número uno del mundo pero estoy convencidos de que le supliremos bien. Tiene muchas ganas, está implicadísimo con nosotros. Necesita un poco más de tiempo para la rodilla y se ha visto ahora por desgracia en Australia. Para la segunda eliminatoria lo volveremos a analizar pero él tiene la disposición máxima de volver a jugar y si pasamos seguro que estará deseando ayudar a ganarla». Así explicó Sergi Bruguera, capitán del equipo español de la Copa Davis, en el Consejo Superior de Deportes (CSD) la esperada ausencia de Rafa Nadal en su primera lista para la eliminatoria de apertura del Grupo Mundial contra Gran Bretaña, que tendrá lugar entre el 2 y el 4 de febrero en el Hotel Puente Romano de Marbella. Los elegidos son Pablo Carreño Bautista, David Ferrer, Feliciano López y Albert Ramos.

El catalán quiso destacar la presencia de David Ferrer, ausente desde India en 2016, y reconoció que para él «es un placer volver a convocarlo, ha vuelto a recuperar a su nivel durante la temporada pasada y este año ha empezado increíble. David es de los que más en forma está, es de lo que más puede aportar al equipo en todos los sentidos. Es uno de los mejores jugadores de la historia de la Davis», resumió Bruguera.

En la rueda de prensa el capitán estuvo arropado por el presidente de la Federación Española de Tenis (RFET), Miguel Díaz, la alcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz y también de Feliciano López, que presenciaron un situ la equipación oficial de Luanvi que vestirán los jugadores en el primer fin de semana del próximo mes. Color rojos con tonos amarillos y blancos, muy del gusto de un Feliciano López que en principio será el elegido para el doble según confesó el propio Bruguera, junto a Pablo Carreño que será el número 1 español en esta eliminatoria. «Es el que me gusta y el que en principio me gustaría usar. Seguro que nos va a dar muchas alegrías”, vaticinó Bruguera aunque es cierto que maneja muchas variantes para ese partido.

Feliciano, por su parte, reconoció que esta nueva etapa «es un momento ilusionante para todos y estoy encantado que sea en Marbella esta primera eliminatoria después de mucho tiempo sin jugar en España. Me alegro que sea allí, todo el mundo sabe que no soy objetivo con la ciudad, soy un enamorado de ella. Y si no me acuerdo mal el año que jugamos ahí fuimos campeones. Ojalá se pueda repetir», deseó antes de reconocer que «hay un gran ambiente tras unos años complicados». El presidente Miguel Díaz vaticinó una eliminatoria complicada pero al ser «España una potencia de primer nivel» está confiado en que pueda salir victorioso el equipo español, en el que dijo debería “estar Feliciano López hasta que tenga 90 años, con garrota porque lo vive con pasión y hace equipo».

Hace unos días atrás Bruguera estuvo en Melbourne por el Open de Australia, donde Pablo Carreño sumó los puntos necesario para estar el próximo lunes en el Top-10 mundial, y aprovechó para confirmar con los tenistas su predisposición para la primera cita de esta nueva etapa en la Davis si bien no se contaba con Rafa Nadal para esta primera ronda, desde antes de la lesión ante Cilic. «No he podido ver el partido», dijo sin poder valorar la novena retirada de la carrera de Rafa, pero recordó que «en actitud todo el mundo lo sabe es un diez, como en todo el resto de sus valores como deportista. Es un ejemplo, para cualquier joven o cualquier mayor”, reiteró sobre un Nadal que ya había avisado su baja en Marbella aunque aclaró que «no estoy diciendo que no vaya a jugar este año Copa Davis. Dentro de mis posibilidades, voy a hacer lo posible por ayudar».

No quiso Bruguera, que accedió a la capitanía del equipo masculino de Copa Davis en octubre pasado en sustitución de Conchita Martínez, entrar a valorar si, como cree el número uno del mundo mundial, debería replantearse el modelo de la Copa Davis pero no ocultó que «es realmente complicado el año para un tenista, es brutal. Tiene mucha exigencia todas las semanas, no hay descanso. A veces por calendario es duro, pero a veces tienes que jugar aquí o en Canadá. Gestionarlo a veces es complicado».

Los británicos, sin Andy Murray

Al menos, su rival que no contará tampoco con su mayor estrella: Andy Murray. El escocés está recién operado de la cadera y tampoco estará Aljaz Bedene, ahora representante de Eslovenia, su país de origen. «Gran Bretaña necesita a Andy Murray más que nosotros a Rafa, porque España ha demostrado ser competitiva otras veces sin Nadal. Es una pena que se haya vuelto a lesionar, no creo que sea grave, espero que sea muscular y que en el futuro podamos volver a contar con él si pasamos esta eliminatoria (se medirían en ese caso al vencedor del Australia-Alemania)», deseó.

Bruguera avisó del nivel de Kyle Edmund, que lo está demostrando estos días en Melbourne. «No acababa de explotar, pero la gente que tiene potencial acaba haciéndolo tarde o temprano. Está en semifinales del Australian Open, es de lo más duro que te puedes encontrar y habrá que enfrentarse a él en su mejor momento en Marbella». Leon Smith, capitán de los británicos, ha convocado, además del citado Edmund, a Cameron Norrie, Liam Broady, Jamie Murray y Dominic Inglot.

«Marbella se volcará con el equipo, como otras veces pero tenemos una colonia británica ahí y seguro que ellos no intentarán quedarse atrás» Ángeles Muñoz

La alcaldesa de la ciudad andaluza, Ángeles Muñoz, por su parte, está segura de que «Marbella se volcará con el equipo, como otras veces y seguro que Feliciano puede dar fe. Eso ayuda. Es perfecto, es una oportunidad importante para demostrar que podemos ofrecer muchas alternativas para ver los partidos y disfrutar de la ciudad. Tenemos una colonia británica ahí y seguro que ellos no intentarán quedarse atrás», finalizó. Hay que recordar que si España pasa de ronda se mediría al vencedor de Australia-Alemania.