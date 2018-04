Copa Davis Nadal: «Me alegra ver mi nivel» Rafa NAdal golpea la bola en el partido. / Efe «Son muchos meses de dudas, de pasar momentos complicadillos, pero hay que ser pacientes y tener la mentalidad adecuada», señaló tras la victoria EFE Valencia Domingo, 8 abril 2018, 20:33

El tenista Rafael Nadal señaló en rueda de prensa tras ganar su partido ante Alexander Zverev e igualar 2-2 los cuartos de final de la Copa Davis entre España y Alemania que está satisfecho del nivel exhibido ante un gran rival.

«Sorprenderme no, me alegra ver mi nivel. Hoy no solo he ganado sino que ha sido de una manera positiva. El primer set ha sido muy bueno y luego he bajado, pero es lógico, llevo desde Shangai que no he podido jugar sin problemas», indicó.

«Son muchos meses de dudas, de pasar momentos complicadillos, pero hay que ser pacientes y tener la mentalidad adecuada. Creo que estoy preparado para competir ora vez y espero que el físico me respete que es lo más importante», añadió.

El número uno español, tras lograr la igualada en la eliminatoria, se mostró confiado en que su compañero David Ferrer pueda dar el punto definitivo a España.

«Yo he ganado mi partido, David tiene experiencia y nivel suficiente para encarar este tipo de partidos, lo único que le dije el primer día, cuando perdió, es que no se hundiera, que estuviera listo porque había buenas oportunidades para llegar al quinto partido. Tiene una gran mentalidad y es el día que hay que estar preparado para aguantar y sufrir», recalcó.

Nadal criticó tener que dar una rueda de prensa tras su partido y perderse el inicio del encuentro de Ferrer, cuando va a dará otra a la conclusión de la eliminatoria junto al equipo español.

«Es una regla que no me gusta, el que se la ha inventado no conoce muy bien el periodismo ni lo que significa estar jugándote la eliminatoria el último día», finalizó.