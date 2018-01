El Grupo homenajea a Jaime Puente, su tenista más longevo

Celebró su cumpleaños con un partido de tenis. Uno más de los incontables que ya ha disputado, cada lunes y miércoles, en las instalaciones del Grupo. Jaime Puente, socio 283 de la entidad, cumplió 95 años y fue homenajeado por sorpresa, al recibir la visita del presidente del club, Antonio Corripio, quien le regaló un polo blanco de tenis con el logo del Grupo -Jaime es un clásico que solo juega al tenis de blanco- y la insignia de plata de la entidad.

Jaime Puente, un hombre discreto que ha jugado al tenis toda su vida, comentó emocionado que «el Grupo no me tiene que regalar nada, en todo caso, soy yo el que tiene que agradecer al Grupo por todo lo que me ha dado».