TENIS La infinita ilusión de Nadal Nadal, durante la sesión de entrenamiento de ayer en Valencia. / EFE El mallorquín lidera al equipo español que en los cuartos de final de la Copa Davis se medirá a Alemania a partir del viernes en Valencia J. MUÑOZ Miércoles, 4 abril 2018, 00:05

Rafa Nadal manifestó ayer que espera haberse recuperado por completo de la lesión en el psoas-ilíaco que le ha hecho pasar nueve meses «un poco complicadillos» y comentó que confía en superar la ronda de cuartos de final de la Copa Davis ante Alemania que el equipo nacional disputará a partir del viernes en Valencia. El tenista mallorquín participó en un acto promocional organizado por la Diputación de Valencia y Mapfre, en el que los jugadores españoles, entre ellos el asturiano Pablo Carreño, fueron entrevistados por un grupo de niños.

«Espero encontrarme bien, por eso estoy aquí. He tenido unas cuantas lesiones y he encadenado un problema detrás de otro, pero tengo mucha ilusión. Volver a la competición rodeado de un equipo de compañeros y amigos siempre ayuda. Ojalá sea una semana muy positiva para todos», comentó Nadal.

El número 1 del tenis mundial también se mostró optimista por las posibilidades de España de superar a Alemania. «De esta comunidad salen muy buenos jugadores. Hay mucha tradición y estoy feliz de volver a estar aquí. Hace años que no lo he hecho y ahora confío en que la plaza esté llena y que la afición nos ayude a pasar a semifinales, pues hace unos añitos que no estamos ahí», recordó.

Nadal compartió alguna de sus rutinas y explicó que entrena una media de cinco horas diarias, aunque «cuando era más jovencito lo hacía un poco más», y que antes de los partidos suele jugar al parchís para relajarse y darse una ducha fría justo antes de saltar a la pista.