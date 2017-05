Pablo Carreño cae en la primera ronda del Masters 1000 Madrid ante Benoit Paire

El gijonés Pablo Carreño, eliminado en la primera ronda del Masters 1000 Madrid tras perder con el francés Benoit Paire (6-3 y 6-4), lamentó no haber tenido tiempo de entrenarse ni de aclimatarse a las condiciones del torneo madrileño para haber podido ampliar su recorrido.

Carreño, flamante vencedor del abierto de Estoril el pasado domingo, cayó en primera ronda. "Son condiciones diferentes las de Estoril y las de aquí. El hecho de no haber podido entrenar ningún día en Madrid lo he acusado. He notado la altura. No me he encontrado cómodo en ningún momento del partido", reconoció.

Carreño rechazó haber acusado el cansancio tras una jornada intensa en Portugal: "Más que el cansancio son las molestias de la semana pasada. No fue una semana exageradamente dura a nivel físico pero al estar renqueante pues me ha afectado. El tema de la altura y el no poder entrenar me ha afectado más que el hecho de jugar cuatro partidos en Estoril".

El actual número 18 del ránking tampoco se vio afectado por la presión de jugar en Madrid: "No he notado más presión de lo normal por jugar aquí. Últimamente llevo mejor la presión. Para nada la he notado aquí en Madrid".

Roma y Roland Garros son los próximos desafíos del tenista español. "Ahora me voy a casa a descansar, cuidarme y mejorar de los problemas físicos que tengo Roma y Roland Garros requieren estar al cien por cien para intentar ganar partidos", concluyó.