Nadal firma una faena de aliño ante Monfils

Era el partido más esperado del día en el Masters 1.000 de Madrid y no defraudó a ninguna de las miles de personas que abarrotaron la pista central de la Caja Mágica. Rafa Nadal, número uno del tenis mundial, se impuso con facilidad al francés Gaël Monfils en dos sets (6-3 y 6-1) y una hora y quince minutos de partido, sumando una victoria más en tierra batida y pasando de forma holgada a octavos de final.

El rival de Nadal en octavos de final será el argentino Diego Schwartzman, que derrotó este miércoles a Feliciano López por 7-5, 2-6 y 6-2. Un escalón más que tendrá que subir el balear para poder conseguir su sexta corona en la arcilla de Madrid y seguir siendo el número uno del mundo. En caso de ganar a Schwartzman sin ceder ningún set, habrá alcanzado la espectacular cifra de 49 mangas sin perder

En una jornada en la que casi todo el protagonismo se lo llevó, como no podía ser de otra manera, Nadal, se jugaron dos partidos que no dejaron indiferente a nadie. El primero lo protagonizó Novak Djokovic, que volvió a dar muestras de que no está recuperado de las lesiones que le han lastrado la última temporada y media, y cayó derrotado frente al británico Kyle Edmund. Simona Halep, por su parte, venció de una forma espectacular a Kristýna Pliskova