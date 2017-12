TENIS Nadal posterga su regreso y no acudirá al Torneo de Abu Dabi AFP. Domingo, 24 diciembre 2017, 00:44

El número uno del mundo, Rafael Nadal, decidió retrasar su vuelta a las pistas y no disputará, como estaba inicialmente previsto, el torneo de exhibición de Abu Dabi, del 28 al 30 de diciembre, según anunciaron los organizadores. «El año 2017 fue duro y necesito organizar mi calendario de forma diferente con el fin de estar preparado (para el Abierto de Australia)», declaró el mallorquín en la página de internet del Mubadala World Tennis Championships. Nadal, que se vio obligado a abandonar por lesión el Masters, finalizará 2017 como número 1 del mundo, después de haber conquistado Roland-Garros y el US Open. Según el periódico deportivo 'AS', Nadal interrumpió esta semana sus entrenamientos en Mallorca para acudir a Barcelona a tratarse su lesión en la rodilla. Su compatriota Roberto Bautista, número veinte del mundo, ocupará su plaza en Abu Dabi.