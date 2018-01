La seriedad de Muguruza muestra el camino

Una vez más, la mayor preocupación de Garbiñe Muguruza no parecía estar al otro lado de la pista. No era la rival la que ensombrecía y teñía de dudas el debut de la hispano venezolana, sino que los problemas físicos que la obligaron a retirarse en Brisbanee y Sídney, y el vendaje que mostraba en su aductor derecho, daban más miedo que su rival, la francesa Jessika Ponchet, número 256 del mundo.

Una Muguruza seria, quizás más pendiente de qué ocurría en su pierna derecha que de celebrar los arreones, se impuso por 6-4 y 6-3 a la joven Ponchet de 21 años.

Ningún golpe era motivo para que Muguruza soltase adrenalina, ni el remate con el que cerró el primer set ni el revés cruzado a la línea que desembocó en la rotura del segundo set fueron motivos suficientes para que la preocupación diera tregua y la española dejase de preguntarse si quizás al siguiente punto su aductor diría basta.

No implica esto que jugase más cautelosa o que tuviera miedo. Que no se malinterprete. Su juego no varió un ápice y se la pudo ver más metida en pista que nunca y buscando ganarle metros a la cancha en cada punto. Esta fue precisamente la mayor grieta en su juego en los primeros compases que le impidieron tener un debut más plácido si cabe. Porque en la volea Muguruza no se encontró cómoda -solo ganó un punto con la volea, sin contar remates-, y dos defectuosas, una que le hubiera permitido coger aire para consolidar el 'break' conseguido en el primer juego y otra para conseguir tres bolas de rotura, en el quinto, alejaron a Muguruza del buen camino, no siendo hasta el séptimo juego cuando lo retomó. A su quinta bola de rotura, infligió el 'break' y a la tercera bola de set en el décimo juego, apoyada en un gran servicio que le permitió salvar una pelota de rotura, tomó la delantera en el partido.

Los 31 golpes ganadores de Muguruza hablan de la facilidad de Ponchet para descolocarse en la pista y es que la francesa, campeona del torneo de El Espinar en 2016, es una jugadora atípica para los cánones actuales. Su revés a una mano, a la estela de la clásica Justine Henin o su derecha ortodoxa, que recuerda a la del letón Ernests Gulbis, son esas particularidades que la convierten en una tenista especial y atractiva de ver. Pese a ello, la magia tiene la dura tarea de convivir en un circuito donde, por encima de todo, prima la potencia física. Y ahí, Muguruza le rebasó por la derecha en el segundo set. Con Anabel Medina, capitana de Copa Federación, en la grada, Muguruza, aún rígida y seria quebró en dos ocasiones el saque y la paciencia de Ponchet, que cometió dos faltas de pie, incluyendo una que le dio punto de partido a la española, y consiguió la que supone su sexta victoria en una primera ronda de Australia.

Con el triunfo ya en el bolsillo y tras saludar a Ponchet en la red, Muguruza sí se permitió saludar con una amplia sonrisa al público, consciente de que tendrá dos días para recuperar, antes del compromiso de tercera ronda ante la china Su-Wei Hsieh, que se deshizo de Lin Zhu (0-6, 6-0 y 8-6).

Fernando Verdasco derrotó por cuarta vez en su carrera a Roberto Bautista (6-1, 7-5 y 7-5) y apeó al reciente campeón de Auckland del "Grand Slam" 'aussie'. Albert Ramos, contra Jared Donaldson (6-2, 6-3 y 6-4), Lara Arruabarrena, contra Richel Hogenkamp (6-1 y 6-2) y Guillermo García López, que dio la sorpresa al eliminar al francés Benoit Paire (6-0, 6-7, 6-1 y 6-4), completaron las victorias españolas.

En el capítulo de eliminaciones, Feliciano López cayó contra Sam Querrey (6-3, 6-4 y 6-2), un heroico Jaume Munar, que acabó el partido lesionado, cedió ante Gael Monfils (6-3, 7-6 y 6-4).

Además, Novak Djokovic (6-1, 6-2 y 6-4 ante Donald Young) y Roger Federer (6-3, 6-4 y 6-3 contra Aljaz Bedene) comenzaron con victoria en el primer grande del año.