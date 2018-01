Octavos de final Federer, imbatido, y Djokovic arrasado por el joven Chung Novak Djokovic, durante su último partido en la presente edición. / EFE El serbio es sorprendido por el surcoreano, mientras que el suizo continúa sin ceder un set y peleará con Berdych por acceder a semifinales MANUEL SÁNCHEZ Lunes, 22 enero 2018, 13:47

La recuperación de Novak Djokovic en Australia ha sufrido un contratiempo en forma de bache surcoreano. Al campeón en seis ocasiones en tierras oceánicas lo secó Hyeon Chung (7-6, 7-5 y 7-6) y lo eliminó de su torneo fetiche para frenar de seco la que parecía una recuperación al nivel de la que Roger Federer o Rafael Nadal hicieron el año pasado.

Djokovic siguió el camino que marcaron el balear y el suizo en 2016, cuando abandonaron la temporada antes de tiempo para preparar con más fuerzas 2017. El serbio, que no competía desde el pasado Wimbledon, se tomó tiempo para recuperarse de una lesión en el hombro y para relajarse mentalmente después de un 2016 en el que él y Andy Murray se repartieron la pasta del circuito a su antojo. Pero el cuento de hadas en Melbourne le duró hasta los octavos de final, donde su duelo ante el surcoreano Chung, en el que el serbio partía como claro favorito, acabó con este en la lona, recibiendo los duros golpes del asiático.

Ni la mística de Djokovic con la Rod Laver Arena ni su espíritu de contraataque que le llevaron a remontar dos 'breaks' en la primera manga, uno en la segunda y otro en la tercera, fueron suficientes para él, aún muy lejos de lo que uno de los mayores dominadores del circuito fue capaz de mostrar. Su saque no está a punto, lo que queda claro desde el primer punto. Su mecánica ha cambiado y ahora no baja tanto la cabeza de la raqueta al cargar el brazo; medida de precaución que como él mismo ha confirmado tiene como objetivo tensionar menos el codo. El saque, como la mayoría de los golpes, es un automatismo más dentro del juego y tras años y años de repetición parece difícil de cambiar, por lo que Djokovic parece no estar aún al 100 % cómodo con él. Eso le provocó la friolera de seis roturas en contra y que fuera incapaz de competir de tú a tú con Chung, de 21 años y 58 del mundo, quien pisará sus primeros cuartos de final en un grande, donde se enfrentará al estadounidense Tennys Sandgren, que apartó a Dominic Thiem (6-2, 4-6, 7-6, 6-7 y 6-3) en otra de las sorpresas de la jornada, ya que el americano solo ha ganado seis partidos ATP en su carrera, con 26 años.

Roger, en el camino de Rafa

El último duelo de estos cuartos de final lo compondrán Roger Federer y Tomas Berdych, que derrotaron a Marton Fucsovics (6-4, 7-6 y 6-2) y Fabio Fognini (6-1, 6-4 y 6-4), respectivamente. El de Basilea continuó con su llano camino en Australia ante un rival muy inferior y acostumbrado a la categoría Challenger y encadenó su cuarto partido consecutivo sin ceder sets, por lo que no cede una manga en Melbourne desde la final del año pasado ante Nadal.

La batalla al vigésimo 'Grand Slam' que amenaza con enfrentarle, como ya ocurrió en 2009 y 2017, con el español, tendrá a Berdych como rival en cuartos, en el que será el vigésimo séptimo duelo entre ambos, con balance de 19-6 para el suizo. Federer ya le batió el año pasado en tercera ronda en tres cómodos parciales, además de doblegarle en Miami, donde el checo tuvo puntos de partido, y en las semifinales de Wimbledon. En estos momentos, Berdych se encuentra, a nivel de ránking, en uno de los peores momentos de su carrera: es el 20 del mundo, su peor clasificación desde 2010.