Nadal avisa del calor antes de enfrentarse a Dzumhur, contra el que sufrió una insolación

En el Masters 1.000 de Miami en 2016, Rafael Nadal se tuvo que retirar de su partido de segunda ronda ante el bosnio Damir Dzumhur por una insolación, una de las pocas retiradas de su carrera y en una situaciones de calor extremo que normalmente se le han dado bien. Al otro lado del Ecuador, en Melbourne, ciudad en la que se celebra el primer "Grand Slam" del año, las temperaturas amenazan con superar los 35 grados centígrados los próximos días, con máximas de 37 grados el jueves y de 39 el viernes, y mínimas de 12 y 22 grados, respectivamente.

Ante estas condiciones, Nadal avisó en rueda de prensa: "Son peligrosas para la salud de los jugadores y de los aficionados". Para combatirlo, el balear recomienda el uso del techo retráctil, presente en tres de las pistas del torneo.

Más información Ritmo y más ritmo, la receta de Nadal

Por lo tanto, Nadal entrenará en pista cubierta de cara a protegerse del sol que lucirá estos días en la ciudad australiana. "Ya entrené bajo techo el año pasado. En días de tanto calor no hace falta desgastarse más de la cuenta. Llevo varios días entrenando y jugando fuera y estos dos días -jueves y viernes- van a ser duros", comenzó el campeón de dieciséis grandes. "Para eso están -las pistas con techo retráctil- y no tendría sentido no utilizarlas", explicó.

Antes, en la entrevista a pie de pista tras vencer a Leonardo Mayer en tres sets, Nadal valoró la victoria como "importante" al tratarse de un oponente "difícil e incómodo". "(Mayer) Es un jugador con un gran potencial porque le pega muy fuerte a la bola, solo hace falta ver un par de juegos del final del partido. Le deseo lo mejor para el resto de la temporada; a él y a su equipo al que conozco muy bien", destacó.

Por segundo año consecutivo, el manacorense encadena dos victorias en el grande 'aussie' y peleará la madrugada del jueves al viernes con Dzumhur por acceder a octavos de final.

"Es una gran noticia para mí ganar dos partidos seguidos. Estar aquí siempre me da buenas sensaciones. Es una gran motivación gracias al público. Además, tengo a mi equipo aquí y seguimos trabajando de la misma manera. Espero que mi tío vea los partidos desde Manacor. Aunque ya no nos acompañe sigue estando con nosotros. Este es uno de los torneos favoritos en todo el año, así que espero estar el máximo tiempo posible", reconoció un sonriente Nadal.