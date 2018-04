TENIS Pablo Carreño espera romper su mala racha ante Benoit Paire Carreño se entrena estos días en Barcelona. / EFE R. D. Martes, 24 abril 2018, 00:13

Pablo Carreño se enfrentará mañana al francés Benoit Paire en la primera ronda del Torneo Conde de Godó. El jugador galo, procedente de la fase previa, venció ayer a Nicolás Jarry (52 ATP), por 7-6, 6-7 y 6-4. El balance entre ambos tenistas es favorable a Paire, por 4-3. En su último enfrentamiento, el 'raqueta' asturiano perdió en el Open Mútua de Madrid del año pasado, por 6-3 y 6-4.

Carreño no llega en sus mejores condiciones a Barcelona, ya que no jugó en Montecarlo por lesión. No obstante, parece recuperado al haberse entrenado ya desde el pasado viernes.

El jugador gijonés ascendió un puesto en el ránking mundial, pese a que no jugó la semana pasada. Carreño, que ahora es el número once, espera un buen estreno en tierra batida y rodarse en este torneo en Barcelona para presentarse con buen ritmo de juego posteriormente en Estoril, donde defenderá el título que logró en 2017. En cuanto a la clasificación ATP, Rafa Nadal sigue al frente de la misma El cambio más sustancial es que el alemán Alexander Zverev subió a la tercera plaza. El teutón fue el verdugo de Carreño en semifinales del Másters 1000 de Miami.