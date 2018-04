TENIS Pablo Carreño está hambriento Pablo Carreño se dispone a devolver una bola. / EFE Ell tenista gijonés supera a Dimitrov y alcanza las semifinales del Conde de Godó por primera vez C. T. T. BARCELONA. Sábado, 28 abril 2018, 00:08

La imagen final, ayer, en la pista central, bautizada el pasado año con el nombre de Rafael Nadal, del Real Club de Tenis de Barcelona, fue de lo más expresiva. Pablo Carreño, alentado desde la grada, exhaló un grito liberatorio después de vencer al búlgaro Grigor Dimitrov. Después de una hora y 37 minutos de un pulso sin tregua, el tenista gijonés venció por 6-3 y 7-6 y alcanzó por primera vez las semifinales del Open Banc Sabadell-Conde de Godó.

«Es muy importante este resultado. Ya era hora de que por fin me saliera un gran torneo en mi club -tiene licencia del Real Club de Tenis de Barcelona-. Jugar en casa siempre es una ayuda y por fin este año me noto jugando a mi nivel, más suelto y sin presionarme», explicó a Efe el tenista, quinto cabeza de serie.

El triunfo tiene mucho valor simbólico para Carreño. El gijonés ha dejado los momentos difíciles, expresados en forma de lesiones, logró sostenerse, avinagrar el gesto de su rival y sumar un triunfo valioso en un partido marcado por las alternativas en el primer set.

«La presión me afectaba y no conseguía jugar al nivel que podía. Este año vengo con más experiencia y he conseguido mejores resultados», reconocía. «Y, físicamente, me estoy encontrando bastante bien, a pesar de los problemas físicos de las últimas semanas», admitió.

Ambos tenistas empezaron irregulares, perdieron sus primeros saques, pero Dimitrov desaprovechó su servicio en el quinto, el séptimo y el noveno juegos.

El segundo se mantuvo igualado hasta el final y tanto el búlgaro como el español se mostraron sólidos con sus saques. La segunda manga se decidió en el 'tie-break', en el que Carreño se mostró más seguro con su servicio. Y eso que su rival le quebró el servicio en dos ocasiones. Pero Dimitrov estuvo mucho peor.

El tenista búlgaro cometió una falta en su saque, que reclamó dentro y que le desquició en los siguientes juegos del desempate «Me ha dado su punto de vista y yo le he dado el mío. Es un momento tenso. El saque ha sido malo y él ha seguido con el punto. Está molesto por el calentón de haber fallado esa bola», dijo Carreño.

El tenista asturiano se verá las caras hoy en semifinales con Stefanos Tsitsipas, una de las jóvenes promesas, que eliminó a Dominic Thiem, finalista el año pasado, por 6-3 y 6-2, en sólo una hora y veinte minutos de juego.

dfadfa

Minutos después, en el duelo más sufrido de lo que lleva Rafael Nadal de gira de arcilla, el balear se deshizo de Klizan, número 140 del mundo y verdugo de Novak Djokovic, por 6-0 y 7-5 y certificó su pase a las semifinales. Su próximo rival saldrá del duelo entre Roberto Bautista y David GoffinLa mayor conclusión de la victoria ante el tenista de dos caras es que el récord de sets consecutivos ganados en tierra continúa en aumento. Ya son 42 de seguidos.