El cabreo de Pablo Carreño con Vueling por sus raquetas «Me gustaría saber por qué mis raquetas el 98%de los vuelos se consideran equipaje de mano y hoy me cobran 55 euros extra»

El tenista gijonés Pablo Carreño ha tenido 'un cruce de tweets' con la compañía aérea Vueling. Y todo por sus raquetas. Carreño se despachó a gusto en su cuenta de Twitter y explicaba que, en la mayoría de los viajes que realiza, se las considera equipaje de mano y no tiene que facturarlas, pero en uno de los vuelos tuvo que pagar por ellas, por lo que el gijonés se mostró muy crítico.

Puede ser @vueling la peor compañía que existe? — Pablo Carreño (@pablocarreno91) 24 de septiembre de 2017

A parte de tener que pediros las facturas 20 veces, de que es raro el vuelo que no salga con retraso... — Pablo Carreño (@pablocarreno91) 24 de septiembre de 2017

55 eurillos para un Top-ten, no es nada — Pablo Lanzarote (@PLanzarote) 25 de septiembre de 2017

