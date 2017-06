El gesto de Del Potro con Nicolás Almagro tras caer lesionado

El argentino Juan Martín del Potro confesó que hubiera sido "dificilísimo" ganar el partido contra el español Nicolás Almagro en caso de que éste no se hubiera retirado por problemas en la rodilla. "Él estaba jugando muy bien, estaba muy entero y jugando muy bien. Yo había perdido bastante movilidad con mi derecha, uno de mis mejores golpes. Iba a ser dificilísimo", señaló el de Tandil, que acabó clasificándose para tercera ronda (6-3, 3-6 y 1-1) de un torneo en el que no participaba desde 2012.

Ante todo, Del Potro tuvo palabras de ánimo para Almagro, que volvió a lesionarse en la rodilla izquierda, la misma que le obligó a retirarse del pasado torneo de Roma. "No es lindo terminar un partido así (...) Te queda una sensación fea por ver a un rival, a un gran tipo sufriendo, no es nada lindo. En esas situaciones el tenis es secundario, la salud es lo primero, hay cosas lindas fuera del tenis para salir adelante, ojalá se recupere pronto", comentó.

El argentino trató de consolar a Almagro, que no pudo evitar los sollozos en la pista, dos tenistas que se conocen desde que comenzaron a practicar el tenis. "Si hay alguien que entiende de esos malos momentos puedo ser yo, no se los deseo ni a él ni a nadie. La tristeza que tenía era grande, a mi también me hizo mal. Esto es deporte, la salud hay que priorizarla. Almagro tiene cosas, una gran familia y un gran tenis que cuando se sienta bien físicamente lo va a volver a tener", comentó.

Del Potro aseguró que él sintió una molestia en el aductor, "algo duro" que le impedía moverse con naturalidad y que le llevó a perder rápido el segundo set. Pero decidió continuar en pista porque le dieron un antiinflamatorio y hacía falta tiempo para que hiciera efecto. Del Potro señaló que se trata de un problema que ha sufrido en otras ocasiones, tras haber sobrecargado los músculos tras dos años de ausencia, y que tiene día y medio para recuperarse y afrontar el duelo de tercera ronda.

El argentino aseguró que, en la parte positiva, hasta sufrir esos problemas estaba haciendo un buen partido, tanto con su servicio como con su golpe de derecha. "Espero que con el entrenamiento de mañana y pasado pueda volver con la intensidad que me ha hecho tener un buen tenis", señaló. Del Potro reiteró que no se ha marcado metas en su retorno y que haber alcanzado ya la tercera ronda supone una satisfacción para él.