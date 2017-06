Aplazado hasta mañana el encuentro de Carreño y Nadal

La persistente lluvia que está cayendo sobre París ha obligado a aplazar al miércoles, a partir de las 11 horas, el partido de cuartos de final de Ronald Garros que debían disputar este martes los españoles Rafael Nadal y Pablo Carreño, dos de los tenistas más futboleros de la 'Armada', fanáticos de Real Madrid y Sporting de Gijón, respectivamente.Un enfrentamiento con aires de un David contra Goliat en el que Nadal parte como gran favorito, en su camino a la 'décima' en la tierra batida de París después de que el Real Madrid de sus amores conquistara el sábado su 'duodécima' Copa de Europa.Pero Carreño, nacido en Gijón, está en un buen momento y espera plantar batalla. "Soy 'sportinguista' y siempre lo seré. Me encanta el fútbol, juego siempre que puedo, aunque no puedo mucho", afirmó a la web del club antes de la actual temporada, cuando fue invitado al palco para un partido contra la Real Sociedad.El club asturiano le felicitó el pasado domingo tras su victoria de los octavos. "Otro hito de Pablo Carreño metiéndose en cuartos de un Grand Slam por primera vez. Ahora a por Rafael Nadal. Vamos, Pablo. Y a semis!", le animó el Sporting, que en los últimos tiempos no le ha dado precisamente alegrías al tenista, al descender a Segunda.El mal resultado de su equipo de fútbol contrastaba con el buen momento de Carreño, que ha conseguido escalar a sus 25 años hasta el 21º puesto mundial y que a principios de mayo fue incluso 18º. En este 2017 destacó principalmente con sus semifinales en Indian Wells y el título conquistado en Estoril, en el inicio de la temporada europea sobre tierra batida. Estos cuartos de final en Roland Garros son el mejor resultado de su carrera en un Grand Slam y especialmene en la cita parisina, donde sólo había podido llegar anteriormente a segunda ronda.En los octavos de final ganó en un durísimo partido a cinco sets al canadiense Milos Raonic, número 6 mundial, con un emocionante 8-6 en la manga decisiva. Carreño terminó llorando de emoción en la pista tras su hazaña.Tres de tres para NadalPero ahora Carreño tendrá que enfrentarse a un Tourmalet que parece, sobre el papel, insuperable. Nunca antes consiguió derrotar a Nadal en las tres ocasiones en las que se enfrentaron. Dos de ellas fueron sobre tierra, en Río de Janeiro en 2015 y 2016, y en ninguna de ellas Carreño consiguió ganar un set a su ídolo.Nadal está además en un momento espectacular. Ganó en Montecarlo, Barcelona y Madrid antes de Roland Garros, con el único tropiezo de su caída en cuartos de final de Roma frente al austríaco Dominic Thiem.En Roland Garros está volando sobre la pista. En tercera ronda perdió únicamente un juego en tres sets contra el georgiano Nikoloz Basilashvili y en octavos barrió de la pista a su compatriota Roberto Bautista, número 18 del mundo, por 6-1, 6-2 y 6-2.Todo ello coincidiendo con unos días en los que el Real Madrid está en plena celebración con su título de la Liga española y, desde el sábado, con su duodécima corona de la Liga de Campeones.Nadal, seguidor merengue, siguió desde París la final ganada a la Juventus (1-4) en Cardiff. "Es algo historico, estoy feliz. Lo disfruté, me quedé muy contento con esa victoria. La segunda parte que hizo el Real Madrid fue espectacular", celebró el balear tras su victoria del domingo en los octavos.Esta temporada, el Sporting de Gijón de Carreño puso en apuros al Real Madrid de Nadal en los dos partidos ligueros, aunque los blancos se impusieron en ambos (2-1 en el Bernabeu, 2-3 en El Molinón). En ese último partido en Gijón, en abril, Isco Alarcón decidió para los blancos cuando el choque estaba a punto de finalizar. Ahora Carreño espera poder dar la sorpresa en un partido en el que tiene poco que perder y todo por ganar.