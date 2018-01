Torneo mixto La Suiza de Federer conquista la Copa Hopman Roger Federer y Belinda Bencic. / Afp El tenista de Basilea, junto a Belinda Bencic, consiguió el segundo trofeo para su país COLPISA/AFP Sábado, 6 enero 2018, 17:23

Suiza, liderada por un magistral Roger Federer, conquistó este sábado la Copa Hopman, competición por equipos mixtos, al imponerse en la final a Alemania por 2 a 1. Una victoria que refuerza el favoritismo de Federer para el Abierto de Australia.

El tenista de Basilea dio el primer punto a Suiza al ganar 6-7, 6-0 y 6-2 al prometedor Alexander Zverev, número 4 del mundo con tan sólo 20 años. Después, consiguió el punto definitivo para los suyos en el dobles mixto junto a Belinda Bencic.

Entre medias, los alemanes igualaron provisionalmente gracias a Angelique Kerber (21ª del mundo), que dominó a Bencic (74ª) por 6-4, 6-1.

Suiza, que sólo había ganado en una ocasión la Copa Hopman, en diciembre del año 2000, con Roger Federer y Martina Hingis, se hizo así con su segundo galardón. «Después de todos estos años, me cuesta creer que me encuentre de nuevo aquí. Aún lo recuerdo. Martina deseaba ganar para recibir las bolas de diamante (premio para el ganador). Hace ya 17 años de aquello...», declaró el veterano de 36 años, que añadió: «Puedo decir que ella (Martina) me ayudó a convertirme en el jugador que soy hoy».

Para llegar a la final en Perth, Suiza había ganado a Rusia, Japón y Estados Unidos, sin perder un solo partido. Por su parte, Federer, derrotó al japonés Yuichi Sugita, al ruso Karen Khachanov, al estadounidense Jack Sock y al alemán Zverev, no cediendo ningún set ante los tres primeros.