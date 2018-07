TENIS Pablo Carreño cae eliminado en la primera ronda de Wimbledon El gijonés no logró remontar el partido que había sido suspendido la noche anterior, mientras que Nadal y Muguruza empiezan con triunfo DANI BUSTO GIJÓN. Miércoles, 4 julio 2018, 00:22

«Mal partido, no voy a esconderlo». Directo y sincero, Pablo Carreño reconoció ayer que su enfrentamiento contra Radu Albot no marchó, en ningún momento, como tenía planeado. El tenista gijonés se despidió de Wimbledon tras ceder en la primera ronda ante el moldavo (3-6, 6-0, 6-7 (5), 6-3 y 6-1) en un duelo que se había suspendido la noche anterior, a causa de la oscuridad, cuando Albot ya comandaba el marcador en el quinto y definitivo set. Ayer, Carreño no pudo reconducir la situación y perdió tres juegos seguidos que le dejaron eliminado.

El tenista asturiano comentó que debe ponerse «las pilas y empezar a hacer buenos resultados» para poder cumplir unos de sus objetivos de esta temporada, como es el de volver a participar en las Finales ATP del O2 de Londres.

«No estoy acostumbrado a jugar en esta superficie -hierba- y no me he encontrado bien, ni tácticamente ni físicamente. No solo la derecha, el saque no hizo daño, y eso que lo había entrenado muy bien las últimas semanas. Pero en este partido no ha funcionado», resumió Carreño, en declaraciones recogidas por Efe, a la hora de describir el partido disputado frente a Albot.

Pese a todo, el gijonés, número 12 del ránking ATP, aseguró que «hay que seguir, este fue solo un partido más» y ahora ya piensa en competir en Bastad y Hamburgo sobre tierra batida, para centrarse más adelante en la gira en Canadá y Estados Unidos.

En el tercer 'Grand Slam' de la temporada se estrenaron ayer con victoria Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza. El balear, número 1 del mundo, superó en la pista central al israelí Dudi Sela, 127 del mundo, en una hora y 50 minutos ( 6-3, 6-3 y 6-2), y se enfrentará mañana al kazajo Mikhail Kukushkin. Por su parte, la hispano venezolana, tercera del ránking femenino, venció su duelo ante la británica Naomi Brady (6-2 y 7-5) y tendrá como rival en la siguiente ronda ala belga Alison Van Uytvanck.