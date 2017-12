«Vamos a Santoña con muchas dificultades pero competiremos seguro hasta el final» Víctor Tejerina realiza un lanzamiento en el aire el pasado sábado en La Magdalena. / MARIETA Gerardo González, presidente de la Atlética Avilesina, analiza el importante choque del Toscaf y el inicio de curso del resto de secciones SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 8 diciembre 2017, 01:26

El Cafés Toscaf Atlética Avilesina no vive especialmente el mejor momento de la temporada fruto de una plaga de lesiones. Pero sigue en la zona noble de la tabla, no se quiere descolgar y mañana, a partir de las 18.30 horas, visita al líder Santoña sin presión, sin complejos, con mucho que ganar y poco que perder. «Es un partido difícil por la situación en la que se encuentra el equipo y porque nos medimos al mejor equipo de la categoría. Les costó arrancar, pero han cogido la marcha y es un rival muy difícil. Aun así, no iremos con los brazos caídos y competiremos seguro hasta el último segundo», advierte Gerardo González, presidente de la Atlética Avilesina y uno de los artífices del resurgir de la sección de balonmano de la entidad.

El máximo mandatario lamenta que «con los festivos, esta semana los chicos no han podido entrenar ni miércoles ni hoy viernes, un ensayo que suele ser preparatorio del partido del fin de semana». Sin René, con Jaime entre algodones y con Diego Canal recién recuperado de una brecha en la ceja, «intentaremos hacerlo lo mejor posible en Santoña, pero el objetivo que nos hemos marcado es ganar los dos partidos de casa antes de Navidad. Ya hemos ganado uno y nos queda otro».

Afortunadamente pese a tratarse de un equipo asturiano, el Procoaf Gijón cayó el miércoles frente al Safa, un resultado que beneficia a los avilesinos, dándoles más margen de error. «Nosotros queremos lo mejor para los equipos asturianos, pero concretamente en este partido, siendo egoístas, nos venía mejor la victoria del Safa, que aunque no empezó bien la liga está demostrando que sigue teniendo muy buen equipo. Queda mucho, pero no queremos descolgarnos de la parte alta de la tabla».

Aunque este fin de semana el encuentro más importante es el del Toscaf, la Atlética tiene otras tres secciones deportivas y Gerardo González está, como no puede ser de otra manera, pendiente de todas ellas. En atletismo «empezamos el Campeonato de Asturias de cross corto. La primera prueba fue en Lugones y tuvimos una buena participación y buenos resultados. Tenemos tres equipos muy bien situados de cara a conseguir medallas en el Cross de Navidad que organizamos, donde se decidirá el Campeonato de Asturias». En cuanto a los escolares, «también nos han ido bastante bien las cosas con varios podios, aunque todo esto actúa como preparación de cara al verano».

En lo que respecta a la sección de piragüismo, «todavía estamos en la fase de preparación, pues hasta dentro de dos semanas no empezamos a competir», algo que sí están haciendo todos los equipos de baloncesto, el senior en Primera Nacional. «Está siendo el año más difícil para el primer equipo, pues aunque en verano nos pudimos reforzar con jugadores que nos hacían falta, está siendo una liga muy competitiva. El Avilés Sur ha fichado muy bien, el Grupo Covadonga empezó mal pero ya está arriba como se esperaba, del Círculo Gijón, con varios extranjeros, poco hay que añadir, y el Mieres, aunque era una incógnita, está demostrando que es el rival a batir. Ahora llevamos una mala racha pero en esta liga todo se decide al final y tendremos opciones».