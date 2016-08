El ahorro en una gasolinera automática puede llegar hasta los 15 céntimos por litro

El informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CMMC) rompiendo una lanza en favor de las denominadas gasolineras automáticas o desatendidas, cuya continuidad en Asturias podría tener los días contados puesto que el Gobierno regional tramita actualmente una ley para vetarlas, ha generado un profundo debate en el sector. De un lado, las patronales de las gasolineras y los sindicatos salieron en tromba contra el informe del ente regulador que apoya a este tipo de estaciones sin empleados porque, bajo su punto de vista, vulneran los «derechos reconocidos de consumidores y usuarios» y favorecen «la pérdida generalizada de puestos de trabajo». Del otro, la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) celebra este respaldo y confía en que sirva para evitar prohibiciones como las que se plantean en el Principado.

El debate está servido y cada una de las partes aporta sus propios argumentos para defender o no este tipo de negocios. La asociación de gasolineras desatendidas, igual que la CNMC, alega que la implantación de las también conocidas como estaciones 'low cost' favorece la libre competencia y, como consecuencia, la caída de los precios. El presidente de este colectivo, Manuel Jiménez Perona, señala que la diferencia en el precio del carburante entre una gasolinera con empleados y otra automática -según un informe de ámbito europeo al que hace referencia en su informe CNMC- es de entre un 1,5% y un 2% para la gasolina y de entre un 3% y un 4% si se trata de gasóleo. Jiménez Perona anota, en este sentido, que el ahorro puede llegar a los 15 céntimos por litro, dependiendo de la zona, y argumenta que es un derecho del consumidor buscar en este tipo de estaciones un ahorro significativo en el que es, junto a la vivienda y la alimentación, uno de los principales gastos para un presupuesto familiar. «El consumidor ya es mayor de edad y tiene libertad para decidir a qué gasolinera quiere ir valorando el precio y el servicio que le ofrecen en cada punto de venta», sentencia.

Además, completa, la presencia de este tipo de gasolineras y la competencia que generan en el sector obliga a las estaciones tradicionales a ajustar sus precios, lo que favorece la caída de los mismos en la zona y beneficia a todos los consumidores, incluso a los que optan por los puntos de suministro habituales. De hecho, señala, las comunidades en las que conviven un mayor número de estaciones automáticas presentan unos precios mucho más competitivos, de media, que aquellas regiones donde la implantación de las gasolineras 'low cost' es más escasa.

En este sentido, aunque no existen datos oficiales sobre el número de estaciones de este tipo en España, se sabe que ronda el 5% del total y que están muy concentradas en Cataluña, Valencia y Andalucía, siendo su presencia por el momento prácticamente testimonial en el Principado, donde al menos hay tres: La Cooperativa en Gijón, Reposta en Avilés y Ballenoil en Mieres, si bien esta última dispone de personal en horario comercial.

Por provincias

El presidente de esta asociación entiende que es precisamente la escasa presencia de este tipo de empresas en Asturias lo que explica que esta región ocupe los primeros puestos (entre el duodécimo y el decimoséptimo en función del tipo de carburante) en el ranking de provincias más caras elaborado (antes de impuestos) por la CNMC, y que desde AESAE utilizan en su alegación contra el anteproyecto legislativo que prepara el Principado. Si además se suman los impuestos, sólo Baleares y algunas provincias gallegas son más caras que el Principado, según el informe mensual del Ministerio de Industria.

Los argumentos económicos, sin embargo, no son suficientes para las grandes patronales y los sindicatos que, como la Agrupación Asturiana de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Asvecar), no comprenden que Competencia defienda que no haya trabajadores en unas instalaciones de este tipo, donde se manipula material corrosivo y peligroso. CC OO recrimina, además, que este tipo de negocios vulneran «los derechos reconocidos en materia de consumidores y usuarios y los principios de integración social, porque se discrimina a las personas con discapacidad», y suponen una «pérdida generalizada de puestos de trabajo». Por ello, el sindicato muestra total apoyo al anteproyecto de ley presentado por el Gobierno del Principado, que exige la presencia de una persona responsable en las estaciones de servicio mientras permanezcan abiertas al público en horario diurno.

Desde SOMA-Fitag-UGT, critican la «insensibilidad social» que, bajo su punto de vista, demuestra tener la CNMC con su informe. «Pasa por encima de los derechos de los consumidores, de las personas discapacitadas, de los puestos de trabajo, de la seguridad de las instalaciones y de la legislación vigente», reprochan, al tiempo que abogan por una «apuesta clara por la defensa del empleo de los trabajadores del sector y por el apoyo a un sector estratégico que ofrezca un servicio seguro y de calidad».