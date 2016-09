La Policía desaloja a los mineros encerrados en la Junta General

La Policía Nacional ha desalojado en la madrugada de este viernes a los seis trabajadores de la Compañía Minera Astur Leonesa que desde el mediodía de ayer mantenían un encierro en el Parlamento asturiano en protesta por la situación que atraviesa la empresa por la falta de compra de carbón nacional por parte de las centrales térmicas. El presidente del comité de empresa, Juan Carlos Vega, uno de los trabajadores que participaba en el encierro, ha informado de que el desalojo se produjo a las 2.15 horas, cuando ya estaban durmiendo en el interior de las dependencias de la Cámara regional, algo que ha dicho "no es normal", ya que a su juicio pudieron hacerlo antes.

En el momento del desalojo, los trabajadores estaban reunidos en las dependencias del grupo parlamentario de Podemos con el diputado Hector Piernavieja. Según fuentes de Podemos, el abandono del edificio se produjo de manera "pacífica" y han señalado que la orden de desalojar a los trabajadores ha provenido de delegación de Gobierno a instancias de la Presidencia de la Junta.

Los trabajadores de la compañía participarán a las 12 horas de este viernes en una concentración ante las puertas del Parlamento regional que ha sido convocada por los sindicatos CC OO, UGT y USO.

Los representantes del Comité de Empresa iniciaron el encierro a mediodía de ayer después de haber sido recibidos por la diputada regional y portavoz de Economía del PP en la Junta, Emma Ramos, a quien le trasladaron su petición de que el partido medie con el gobierno central para la convocatoria de la comisión de seguimiento del plan del carbón, según han explicado desde el Comité de Empresa.

Los trabajadores de Astur Leonesa, cuyas instalaciones en Cerredo se encuentran sin suministro eléctrico por impago, llevan mes y medio inmersos en un expediente de regulación de empleo que afecta a la práctica totalidad de la plantilla.

El secretario general de CC OO de Asturias, Damián Manzano, quien visitó ayer por la tarde a los mineros junto con su homólogo en el SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, reiteró en declaraciones a los medios que los sindicatos emprenderán una "guerra abierta a los enemigos del carbón".

Manzano instó al PP a "que resuelva la situación que él mismo a creado, la situación terminal del sector del carbón", y al presidente del Principado, Javier Fernández, "a su gobierno y al conjunto de partidos" a que "muevan el culo" por el sector porque "ya no vale con más toneladas de papel, declaraciones institucionales, proposiciones no de ley o cumbres de alcaldes".

"Esta gente no quiere comer ni dormir aquí, quiere comer el bocadillo en el tajo y dormir en sus casas", dijo Manzano, quien recordó que el problema de la minería afecta a todo el sector y no sólo a Astur Leonesa, y que los trabajadores "no quieren solidaridad sino soluciones".

Por su parte, el secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, reiteró que estas acciones "desesperadas" vienen generadas por "las no políticas del Partido Popular" que llevan a la "destrucción" del sector.

Alperi advertió de que muchas empresas se han visto abocadas al cierre y que otras muchas "correrán la misma suerte de aquí a una fecha cercana" si no se produce un "giro" de la política con el sector.