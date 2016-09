El Supremo pide que se haga efectiva la sentencia contra la regasificadora

El Tribunal Supremo pide que se haga efectiva la sentencia firme contra la regasificadora de El Musel, que anula la licencia otorgada en 2008 para la construcción de esta instalación, finalizada en 2012 y que costó 380 millones de euros, pero que nunca se puso en funcionamiento. Con esta diligencia, fechada el pasado uno de septiembre, se abre un proceso en el que las partes tienen un plazo de diez días para pronunciarse al respecto. La parte demandante, la Asociación Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural y la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall), cuyos intereses defiende el letrado Marcelino Abraira, ya avanza que solicitará la demolición de la planta en un plazo prudencial. Considera que, llegados a este punto y con la jurisprudencia medioambiental que existe al respecto, no cabe otra salida.

Conviene recordar que no es la única sentencia firme contra la licencia que permitió a la compañía Enagás levantar esta instalación en el puerto de El Musel. El Tribunal Supremo ya falló en este sentido en febrero de 2016 a favor de Los Verdes. Ambas sentencias, prácticamente calcadas, concluyen que debe anularse la autorización administrativa concedida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a la compañía de transporte de gas natural para la construcción de la regasificadora, porque en el momento de iniciar los trámites el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP) -que obligaba a guardar una distancia de 2.000 metros con respecto a los núcleos de población- estaba vigente y no se respetó. Esta normativa quedó sin efecto en 2007, como consecuencia de una modificación incluida en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos del Principado, argumento utilizado por Enagás y el Gobierno central en su defensa, al esgrimir que la solicitud formal de la licencia de construcción ante la Dirección General de Política Energética y Minas se presentó con posterioridad, en abril de 2007. Aunque esta consideración no ha servido para evitar la sentencia, la parte demandante prevé que vuelva a utilizarse para tratar de impedir la demolición de las instalaciones.

Ante esta posibilidad, el abogado Marcelino Abraira advierte también de que existe jurisprudencia suficiente para tumbar este argumento y que, de llegar el caso, pondrá sobre la mesa. Se refiere el letrado a una serie de sentencias ratificadas también por el Tribunal Supremo en relación a la ejecución de la depurada del Este en Gijón de las que se desprende que el RAMINP sigue vigente en Asturias puesto que, según dicta el fallo, las autonomías sólo pueden legislar para aumentar las precauciones estatales, no menguarlas. El abogado asegura incluso que el propio Principado reconoce en su proyecto de Ley de Sostenibilidad y Protección Medioambiental de 2014 que, si bien aquel reglamento fue derogado en 2007, «sigue siendo de aplicación al no contar Asturias con una ley ambiental».

