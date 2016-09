Astur Leonesa tilda de «insuficiente» la oferta de Endesa de comprar 2.000 toneladas de carbón

El secretario del comité de empresa de Astur Leonesa, Moisés Díaz, ha asegurado este jueves que la compañía Endesa se ha ofrecido a comprar 2.000 toneladas de carbón a Astur Leonesa este mes, una cantidad "insuficiente" para desbloquear la situación en la que está sumida la empresa.

Díaz ha explicado que Astur Leonesa se reunió esta mañana, en torno a las 12 horas, con representantes de Endesa, después de que la eléctrica mostrase intención de comprar carbón a la minera. Sin embargo, Díaz solo ha sacado una conclusión del encuentro: "Se han reído en nuestra cara", ha lamentado, ya que para asegurar la viabilidad de Astur Leonesa sería necesario vender 30.000 toneladas al mes. "Ha sido una tomadura de pelo", ha asegurado, para después explicar que Endesa ofreció comprar 8.000 toneladas entre octubre y noviembre. "2.000 toneladas al mes no dan más que para pagar a los camioneros", ha abundado. Con todo, la empresa aún no ha tomado una determinación sobre la oferta de la eléctrica, aunque los trabajadores vaticinan que no la aceptarán puesto que "no soluciona nada".

Así las cosas, y sin más reuniones a la vista para desbloquear la situación, los mineros están "desmoralizados", y lamentan la falta de apoyo político. "Todos los partidos nos reciben menos el que puede arreglar la situación, sin voluntad política no hay solución", ha resumido.