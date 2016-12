«Somos depredadores energéticos, necesitamos carbón, petróleo y gas»

José Antonio Sáenz de Santa María (Oviedo, 1955) lee mucho. Esa es la clave, dice, para conocer cómo evoluciona el consumo energético en el mundo. A diario consulta y analiza los datos que ofrecen organismos como la Agencia Internacional de la Energía, el Banco Mundial o la British Petróleum. Pero es que quien preside el Colegio de Geólogos de Asturias desde febrero también tiene a sus espaldas una amplia experiencia profesional que le ha llevado a buscar petróleo para Campsa, a dirigir el departamento de Geología de Hunosa y a investigar cimentaciones para obra pública. Así, por tanto, conoce muy bien los subsuelos marítimos y terrestres de Asturias. Contrariamente a la tesis actual de que debe haber una transición hacia un modelo de economía descarbonizada, este geólogo vocacional descendiente de una saga familiar de ingenieros, asegura que la humanidad, «depredadora energética», seguirá dependiendo del carbón, además del petróleo y el gas, para seguir desarrollándose.

¿Hacia dónde evoluciona el consumo energético?

En cuarenta años se ha duplicado la producción y consumo de energía primaria en el mundo. El petróleo, el gas y el carbón siguen suponiendo más del 70% de la producción y consumo mundial de energía primaria.

«Hunosa es una realidad agónica. Sería bueno abrir otra etapa minera, al menos psicológica»

«El fracking es una técnica que se practica en todo el mundo desde hace 60 años»

«Algunos piensan que con molinos y coches eléctricos se va a solucionar el problema»

¿Por qué la Unión Europea pone caducidad al carbón si se prevé que el consumo energético aumente?

Porque nuestras explotaciones son subterráneas, y con salarios de la UE y las medidas de seguridad y ambientales no son rentables. Además, en el mundo hay una producción de carbón muy grande, de 3.000 millones de toneladas al año a precios bajos, y parte de esa cuantía la importamos nosotros. De los 40 millones de toneladas de carbón que necesita España, ahora importa 30 y produce diez. El carbón es más barato fuera que en casa, lo cual no quiere decir que en el futuro lo siga siendo. Por ello, en mi opinión, convendría mantener algunos pozos en explotación como reservas estratégicas.

El CES europeo dice que debería darse una prórroga al carbón de entre 25 y 50 años.

Sí, por supuesto. Hay carbón explotable en la Unión Europea para cien años por lo menos.

¿Y qué haría con los pozos que hay en Asturias?

Creo que deberían mantenerse algunos pozos con cierta producción, algo mayor de la que hay ahora. También es cierto que los yacimientos están ahí y no es la primera vez que se cierran y se reabren pozos.

El CES europeo también dice que debe haber una transición hacia una economía descarbonizada.

La transición energética es un concepto falso y equivocado en mi opinión y como experto en este tema. No existe ni va a existir tal cosa. Así, por ejemplo, en el año 1978 se producían y se consumían 75 millones de barriles de petróleo al día. Hoy, son 95 millones diarios. Y se espera que dentro de 20 ó 25 años se consuman 120 millones de barriles por día. Otro tanto pasa con el gas. No hay vuelta de hoja. Es así por mucho que algunos digan que hay que reducir el consumo energético basado en combustibles fósiles. El gas y el petróleo, a nivel mundial, son la energía del siglo XXI.

Llegará un día en que el petróleo se agote.

Antes se pensaba que se iba a acabar en 20 ó 30 años. El gas en unos 60 años. Ahora, con la perforación de pozos dirigidos y fractura hidráulica se puede acceder a numerosos yacimientos nuevos que garantizan reservas para unos 200 años de gas y petróleo.

Pero el fracking está 'vetado' en España.

Es una técnica minera como cualquier otra que se practica abundantemente desde hace 60 años en todo el mundo. Todos los pozos de petróleo existentes (unos 10 millones) se han fracturado alguna vez. Es habitual. Pero ahí está de nuevo la presión ecologista y el desconocimiento técnico.

Más población y consumo

Usted lo calcula todo. ¿Cuánto petróleo consume un ciudadano al día?

En España se consumen, hoy, 657 millones de barriles de petróleo por año, que equivalen a 6,38 litros por persona y día. Y de gas natural, 1,83 metros cúbicos por persona y día. ¿Va a dejar algún español de ducharse para ahorrar? Pero es que, en unos años, 1.300 millones de chinos y 1.000 millones de indios harán lo mismo que nosotros. Cada uno de nosotros es un 'depredador energético' y no tenemos intención de dejar de serlo. Cada vez somos más y nos desarrollamos más. A más renta, más esperanza de vida y más consumo de energía.

Y más emisiones, mayor contaminación.

Por eso hay que conseguir técnicas fiables de captura de dióxido de carbono. Es la única manera de reducir las emisiones de CO2, pero eso está aún muy verde. Vamos a seguir consumiendo combustibles fósiles muchos años. En 2030 representarán el 65% de nuestro consumo mundial. No hay solución. Los que consumimos energía somos nosotros individualmente, no la Repsol, la Exxon o cualquier otra firma petrolera grande.

A los ecologistas no les gustará lo que está diciendo.

No hay más ciego que el que no quiere ver y leer. Los datos están ahí. Algunos piensan que poniendo molinos y usando coches eléctricos se va a solucionar el problema energético, pero es que la mayor parte del transporte son los camiones que necesitan potencia, la maquinaria pesada de obras públicas, los barcos, los aviones, el 60% de la red ferroviaria mundial está sin electrificar, etc...

¿Entonces de qué sirve hablar de renovables?, ¿es todo un engaño?

No nos engañan, porque los datos están ahí para cualquiera que quiera verlos, estudiarlos y concluir. Se nos tiene entretenidos. Los políticos que tenemos no son capaces de abordar los problemas técnicos porque no controlan la información necesaria. La geopolítica hoy es aprovisionamiento de gas, petróleo y carbón para el primer mundo.

¿Debería apostar España por la energía nuclear para producir energía eléctrica?

Sin duda. Somos muy dependientes del carbón y del gas de Argelia. Deberíamos apostar por nuevas fuentes, como la nuclear. Los políticos no se atreven por temor a la opinión pública, pero es que no es un tema de opinión pública, es un tema puramente técnico. Los políticos están en el poder cuatro años y esto es un problema a 40 años vista, por eso no se preocupan.

Hunosa cumple 50 años en 2017. ¿Cuántas velas más llegará a soplar?

Hunosa es una realidad agónica. Yo conocí los 23 pozos que tenía en el año 1983 y hoy quedan 4 ó 5, y de 24.000 trabajadores quedan 1.300. Sería bueno que se abriera otra etapa minera en Asturias, al menos psicológica.

Otra etapa y otra minería. ¿Qué opina de Salave?

Salave es el mejor proyecto minero presentado en el Principado en los últimos treinta años. Técnicamente es espléndido. No tiene ningún problema desde el punto de vista medioambiental ni afecta a ningún acuífero marítimo ni terrestre. En Tapia son todo pizarras, no hay ningún acuífero. El que no se explote es un tema puramente político. Y es que muchas cosas llevan oro. Un móvil o un Ipad llevan 30 miligramos de oro. Todo lo que tienes a tu alrededor salió de una mina. Todo lo que no se pueda recolectar, pescar o cazar sale de una mina.

Pues Asturias tiene tradición minera para exportar.

Evidentemente. Y hoy la minería no es como la del siglo XIX. Es una minería respetuosa con el medio ambiente. Si se pudiesen desarrollar en Asturias los yacimientos de oro, de otros minerales y de roca ornamental, se crearían unos 9.000 puestos de trabajo, el 10% del paro regional.

¿Por qué no se hace?

Por hipocresía, porque todos somos depredadores energéticos y de sustancias minerales desde que nos levantamos hasta que nos acostamos pero no queremos a nuestro lado los inconvenientes.

Usted conoce muy bien la variante de Pajares. El ministro De la Serna ya ha anunciado que no estará lista en 2017. ¿Cómo cree que evolucionan las obras técnicamente?

Yo calculo que en febrero o marzo de 2018 estarán las vías y después vendrán las pruebas, así que, a fecha de hoy, podría estar lista en el último trimestre de 2018.