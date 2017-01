El SOMA reitera que el futuro del carbón depende de la «voluntad política»

El secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, ha manifestado este jueves que si hay "voluntad política" de "normalizar y cumplir" conel sector podrá haber minería "para mucho tiempo" más allá del año que viene cuando finaliza el Marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras 2013/2018.

Alperi ha atendido a los medios durante la protesta convocada ante la delegación de Gobierno en Oviedo por los jubilados y pensionistas de UGT en defensa de sus pensiones. El secretario del SOMA ha insistido en que la situación de la minería es "tremendamente critica" y ha asegurado que "cada día que pasa" en el sindicato están "más preocupados" porque "las declaraciones o ideas del nuevo ministro de Energía no son nada halagüeñas" para el sector.

Asimismo, ha reiterado sus criticas al Gobierno del PP por su "incumplimiento sistemático del marco actuación" y ha asegurado que "las empresas están al límite". No obstante, ha explicado que "la producción de carbón autóctono va a repuntar" en estos meses de invierno por "las condiciones climatológicas", pero "en tres, cuatro o cinco meses, las empresas no podrán soportar que no se compre carbón autóctono".

Alperi ha lamentado que "se acuse por todos lados" a un sector que representa a "100.000 trabajadores" y cuyo rescate "no supondría ninguna carga" para el Estado. En ese sentido, ha afirmado que dar continuidad al carbón exigiría una "cantidad ínfimamente menor" que los "5.000 millones" que serán necesarios para rescatar a las autopista de peaje.