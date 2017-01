La recuperación agudiza la brecha laboral entre hombres y mujeres en Asturias

El paro masculino y el femenino prácticamente se igualaron en los peores años de la crisis, un equilibrio que, lejos de ser positivo, no escondía un avance del mercado laboral de las mujeres frente al de los hombres, sino el desplome del empleo en profesiones ocupadas mayoritariamente por varones. La incipiente recuperación económica, sin embargo, está teniendo el efecto contrario y vuelve a abrir la brecha que separa el desempleo de ambos, porque a pesar de la cada vez mayor incorporación de las féminas a todo tipo de actividades, muchos trabajos siguen siendo cosa de hombres y otros, de mujeres.

Antes de los estragos de la crisis, allá por 2007, el 62% del paro registrado en la comunidad era femenino, mientras que el 38% era masculino. La destrucción de empleo en todos los sectores, pero mayoritariamente en la industria y la construcción, hizo que el desempleo se igualara al alza. En los años más duros de la recesión económica, 2012 y 2013, la lista de inscritos en las oficinas de empleo era prácticamente similar entre hombres y mujeres, pero con el inicio de la recuperación, las diferencias vuelven a ser patentes. Así, en 2014, cuando se acabó el año con una caída del paro registrado del 4,21%, la distancia de unos y otras sobre el total ya se elevó a dos puntos; en 2015 creció a un 6% y 2016 se cerró con una separación del 8% (38.380 parados, el 46%, frente a 44.614 desempleadas, el 54%).

La explicación para esta brecha no es única, aunque entre todos los argumentos uno tiene preponderancia: aún no existe igualdad en el mercado laboral. Para la secretaria de Política Sindical de UGT Asturias, Mar Celemín, la equiparación durante la crisis fue solo «un espejismo», determinado por la mayoritaria presencia de hombres en los sectores más afectados y también en los puestos con salarios más altos, por lo que la destrucción del paro se cebó con ellos.

Sin embargo, con la creación de empleo, «se vuelve a poner sobre la mesa la discriminación de las mujeres», que además de incorporarse de una forma más lenta al mercado laboral, también lo hacen con menores sueldos y peores contratos –el 77% de la población ocupada a tiempo parcial es femenina y en temporalidad las féminas ganan por tres puntos a los hombres–. «Las mujeres tienen más obstáculos por razones de género para incorporarse al mercado laboral», subraya Celemín, que destaca, además, que su población activa no para de crecer. No obstante, aún es inferior a la masculina, 247.700 varones, frente a 226.900 féminas, según los datos de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2016, la última disponible.

El secretario de Empleo de CC OO de Asturias, Adrián Redondo, argumenta también que «el trabajo masculinizado es menos tendente a cambios cíclicos», mientras que los sectores feminizados «son menos estables y tienen peores condiciones». En este contexto solo aparece una excepción: la función pública. Por tanto, ante una «recuperación económica relativa», el paro baja más entre los varones, explica el representante de Comisiones Obreras, que destaca también otro aspecto, la mayor rotación que sufren las mujeres, debido principalmente a que tienen un peso más importante en profesiones ligadas a campañas concretas, como puede ser la de verano o la navideña. De hecho, al finalizar el periodo estival el desempleo femenino creció mucho más que el masculino, mientras que el pasado mes de diciembre las mujeres lograron rebajar su tasa de paro frente a la de los varones debido a las contrataciones de cara a la Navidad.

Mercado más polarizado

El profesor del departamento de Sociología de la Univesidad de Oviedo Jacobo Blanco coincide con parte de este diagnóstico. Así, subraya que sectores como la hostelería y el comercio, más feminizados, no logran compensar el tirón de la industria, a lo que se añade que los varones se emplean en todas las ramas de actividad, mientas que las mujeres tienen un mercado de trabajo más polarizado, entre cualificadas y no cualificadas, y se limitan en muchas ocasiones a los servicios y algunas tareas agrícolas.

El aspecto de la formación también resulta relevante porque las mujeres presentan mayor nivel educativo –más de 6.300 paradas con estudios universitarios, frente a menos de 2.900 varones–, pero tienen una menor salida profesional. Así, suelen encontrar empleos con mayor cualificación en las administraciones públicas, sanidad y educación, mientras que los hombres, cualificados o no, tienden a ocuparse en la industria, que ha tirado con fuerza del empleo en los últimos tiempos. Además, resulta curioso que, a pesar de haber más universitarias, en las oficinas de empleo se postulan para puestos directivos la mitad de mujeres que de hombres (148 frente a 334), mientras que en la categoría de trabajos cualificados hay 11.401 varones y las féminas no llegan al millar (982). De hecho, son muchas más las mujeres que se sienten sobrecualificadas para el empleo que desempeñan, especialmente las de mayor edad, entre las que el subempleo es más importante.

Pero Jacobo Blanco va más allá y recuerda también que los hombres emigran más, una variable demográfica que también hay que tener en cuenta. Así, en la caída del paro hay que tener en cuenta los emigrantes retornados y los varones españoles de la nueva diáspora, mientras que en el caso femenino se produce un efecto cuantitativo inverso por la incorporación generalizada de las mujeres al mercado laboral (la ocupación femenina en Asturias alcanza a 192.700 personas, mientras que la masculina se sitúa en 200.900).

Además, este sociólogo se plantea otras explicaciones residuales, como la posible resistencia a la contratación de mujeres, especialmente de más de 35 años, donde la tasa de actividad entre ambos sexos se distancia más o, incluso, que las féminas opten por dedicarse a la crianza de los hijos o a cuidar de los mayores, «quizás desanimadas», precisamente, por un mercado laboral que les es más difícil. Blanco apunta a que el paro resulta a veces «una forma encubierta de subsidiar la maternidad».

No obstante, pese a la tendencia, las diferencias en el desempleo por razón de género son mucho menores que en 2007, aunque también hay que tener en cuenta que algunas profesiones eminentemente masculinas aún no se han recuperado en Asturias –la construcción no llega a los 24.000 empleados, frente a los más de 50.000 de 2007–. No obstante, «la tendencia no apuntaría a repetir la magnitud de desequilibrio de entonces», destaca Blanco, que considera que, en términos generales, la situación del mercado laboral para las mujeres es ahora mejor que hace diez años. Lo que no implica que sea perfecta. «Siguen pendientes problemas de discriminación y, sobre todo, de conciliación que quizá estén en la raíz de esa cantidad de mujeres que deja el mercado laboral al casarse, al tener hijos o para cuidar de mayores», asegura y que, en otros países, defiende, se solucionan mediante políticas públicas.