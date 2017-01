Arcelor confía en garantizar este año la supervivencia de sus plantas asturianas

No hay siderurgia integral sin baterías de cok, la serie de hornos en los que se convierte el carbón en el mineral ya destilado que se utilizará después en los hornos altos. En ellas empieza el proceso de la producción de acero, pero estas instalaciones en Asturias están ya muy gastadas. Son viejas y no cumplirían, en ningún caso, las obligaciones medioambientales que se impondrán en la Unión Europea a partir de 2020. Por ello, ya el año pasado, Arcelor hizo una apuesta de continuidad en el Principado: encargar la reconstrucción de las baterías de cok de Gijón. El inicio de las obras será, sin duda, el mayor hito del año para la multinacional en la región, pero incluso de la década. No en vano se trata de la inversión más importante desde que Lakshmi Mittal se hiciera con el control del grupo en 2006, entre 130 y 150 millones que la compañía no descarta que puedan incrementarse, y garantizará la supervivencia de la siderurgia en Asturias en las próximas cuatro décadas.

Las viejas baterías gijonesas dieron por finalizada su fase productiva en 2013, tras casi cuarenta años de actividad y millones de toneladas de producción de cok y de otros elementos como gas, benzol, alquitrán o sulfato amónico. Desde entonces, las de la factoría de Avilés suministraron el mineral necesario. Sin embargo, la instalación avilesina también ha agotado su vida útil y Arcelor anunció a finales del pasado año que en 2019 cesará su actividad.

El objetivo es que la parada definitiva coincida en el tiempo con la puesta en marcha de las renovadas baterías gijonesas. Para ello, es fundamental que los trabajos comiencen cuanto antes, aunque la multinacional se ha encontrado con algunos problemas que no preveía, como la exigencia por parte del Principado de un estudio de impacto ambiental completo frente al simplificado que presentó la compañía, que entendía que se trataba de la renovación de unas instalaciones ya existentes. Esta demanda retrasará varios meses el inicio de las obras. Por ello, la compañía prevé ganar tiempo procediendo a la demolición de la parte de las baterías que no va a reutilizar, la mayoría, sin tener aún la licencia de las nuevas.

Esta no será la única inversión prevista en este 2017. Ya 2016 supuso un importante impulso a la actividad en las plantas asturianas con la reforma de la mitad de la LDIII, que ascendió a 60 millones de euros, y las obras en el tren de carril, que costaron unos 24 millones. En este último caso, los trabajos tendrán otro capítulo este año con la instalación en verano del enfriadero. Una vez completada la obra, se podrá fabricar un carril de 108 metros de largo, frente a los 90 actuales, y de mayor calidad. El objetivo es ampliar el mercado de una de las instalaciones que peor comportamiento ha tenido en 2016, con varias paradas y la supresión de turnos, muy afectada por la falta de Gobierno y el parón de la obra pública.

La reforma de la otra mitad de la LDIII queda pendiente, aunque es una demanda de los sindicatos que la empresa ve con buenos ojos. No obstante, la inversión no ha sido aún aprobada, por lo que difícilmente podría acometerse en este 2017.

Amenaza a la paz social

Pero más allá de las inversiones, las plantas asturianas de Arcelor se enfrentarán en este ejercicio a otros retos, algunos meramente locales y otros globales, donde la capacidad de actuación desde Asturias es cero. En el ámbito asturiano, la compañía y los sindicatos deberán cerrar un acuerdo sobre el convenio colectivo, que ya lleva un retraso de un año, después de que en enero de 2016 se firmara el acuerdo marco que rige de forma general las relaciones laborales en las plantas españolas. Con la negociación enquistada, los representantes de los trabajadores ya advierten de que la falta de acuerdo podría derivar en protestas.

Por otro lado, también se espera la llegada de unos 70 trabajadores de Zumárraga que han aceptado su traslado a Asturias tras el cese de la actividad en su factoría. Queda por determinar en qué puestos se integrarán y cómo podrían afectar estas incorporaciones a la posible conversión de algunos eventuales en fijos.

En clave nacional, la gran industria asturiana, con Arcelor a la cabeza, también estará pendiente de si el nuevo Gobierno central realiza cambios en el sistema eléctrico y atiende su demanda de contar con una tarifa predecible, competitiva y estable, algo que hasta ahora no sucede y que supone un importante lastre para las empresas electrointensivas.