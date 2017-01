Los agentes sociales, descontentos con la gestión del acuerdo de concertación

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y los sindicatos de UGT y CC OO de Asturias han expresado este jueves su descontento ante el presidente del Gobierno asturiano, el socialista Javier Fernández, sobre los ritmos de desarrollo que lleva el Acuerdo para la Competitividad, Económica y la Sostenibilidad Social (Acess).

El Ejecutivo asturiano y los agentes sociales firmaron el pasado mes de mayo de 2016 el acuerdo que tendrá validez hasta 2019. Sin embargo, para sindicatos y empresarios las cosas no van como estaba previsto. Las partes (CC OO, UGT, FADE y Principado) se han reunido este jueves en la sede de la PResidencia, en Oviedo, para evaluar el acuerdo.

Al encuentro han asistido por parte del Gobierno, además de Javier Fernández, la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo; el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco; la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, y la consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández.

El más crítico ha sido precisamente el director general de FADE, Alberto González, quien ha dejado claro a los periodistas su malestar a su llegada a la reunión. "Nosotros no estamos satisfechos y además estamos muy preocupados por cómo está desarrollándose el acuerdo de concertación", ha afirmado. A pesar de que reconoce que las cifras pueden invitar a pensar que ha habido un grado de cumplimiento considerable, González ha apuntado que "además de las cantidades hay que medir las cualidades".

Desde FADE han lamentado que se esté haciendo "lo mismo que antes", en vez de que este acuerdo fuese un "punto de inflexión", tal y como se había acordado. Aparte de ese continuismo, González ha vuelto a reclamar que se hagan apuestas en áreas que generen más riqueza en Asturias. "Eso no se está haciendo y se había acordado", ha manifestado. Por último, González ha criticado el nivel de inversión en Asturias. "No se está cumpliendo", ha afirmado, antes de lamentar que tampoco se hayan cambiado aún los pliegos de contratación pública. Ha dicho que el Principado no les ha aportado cifras sobre las inversiones, tampoco de los 23 millones adicionales con los que contará Asturias derivados del incremento de déficit.

El secretario general de CC OO de Asturias, Antonio Pino, ha declarado antes de la reunión que acudía al encuentro a "empujar" un acuerdo que "no está funcionando en los ritmos adecuados". Ha solicitado una mejor gestión y ha hablado de problemas en cuestiones como la inversión, la obra pública o la formación. Pino ha dicho que es Javier Fernández el que tiene que liderar el proceso del acuerdo de concertación. "Después de ocho meses de la firma no puede seguir evolucionando en estas condiciones, porque los asturianos demandan más agilidad y más eficiencia", ha apostillado.

Por su parte, el secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, ha dicho que el acuerdo de concertación social "no está teniendo el impulso que es necesario". Se ha referido al hecho de que este año 2017, al contrario que 2016, hay unos presupuestos regionales aprobados, por lo que el Gobierno no tiene "disculpa" para cumplir lo acordado. "Falta dar seriedad y empuje a cuestiones que hay en el acuerdo de concertación social; Asturias no puede esperar", ha manifestado el líder en Asturias de UGT.

Bien distinta es la posición del Gobierno asturiano, que sí considera que el acuerdo se está cumpliendo en los términos acordados. Antes de la reunión, el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, ha dicho que hay cuestiones del Acess que ya están cumplidas. A continuación ha recordado que el acuerdo se refiere a un periodo de cuatro años y que nunca se pensó que se cumpliese todo en el primer ejercicio. "Desde el punto de vista económico, de gestión y de políticas, los compromisos se han cumplido en distintos aspectos", ha apuntado. Ha puesto de ejemplo el "esfuerzo" realizado para aprobar el plan de Turismo o la mejora de las conexiones aéreas.

La aprobación en 2017 de los presupuestos regionales, que han salido adelante gracias al apoyo de PSOE, PP y Ciudadanos, es una condición que ayuda a seguir cumpliendo, según el dirigente. "La prórroga retrasa la gestión diaria y demora mucho", ha argumentado.