Hacienda permite que pymes y autónomos retrasen un año el pago del IVA

Los autónomos y las pymes podrán aplazar el pago del IVA hasta 30.000 euros sin necesidad de justificarlo durante 12 meses para las personas físicas y seis meses en el caso de las jurídicas.

Así consta en un escrito que publicó la Agencia Tributaria esta semana y con el que quedan excluidos de forma definitiva ambos colectivos del endurecimiento de la norma aprobado por el Gobierno. En realidad el aplazamiento del pago del IVA ya estaba contemplado en la Ley General Tributaria de 2015. Sin embargo, había sido cuestionada tras la aprobación el pasado 2 de diciembre de un decreto para aumentar los ingresos en 1.500 millones que contemplaba «la eliminación de la posibilidad de aplazar o fraccionar los tributos repercutidos».

El decreto establecía que «sólo serán aplazables en el caso de que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas». Esto suponía una traba para los autónomos. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se comprometió a excluir a ambos colectivos de esta medida.

La gran novedad está en que no será necesario que justifiquen no haber cobrado el IVA repercutido siempre que no superen los 30.000 euros.