La periodista que fue concejala y se quedó a trabajar en el sindicato

En junio de 2010, una de las concejalas con más experiencia y peso dentro del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo tomaba la decisión de cerrar su etapa en el Consistorio. Carmen Caballero (Oviedo, 1964) abría una nueva etapa profesional con otro reto: la presidencia de la Fundación Asturias, la organización cultural de UGT.

Había entrado en el Ayuntamiento ovetense tras las elecciones de 2003, integrada en la candidatura encabezada por Leopoldo Tolivar. Tras siete años de intenso trabajo como concejala, quiso dedicar sus esfuerzos a «potenciar la presencia social» de la Fundación que habían presidido personas de la talla de Pedro de Silva, Antonio Trevín o José Antonio Alonso, y en la que esta licenciada en Ciencias de la Información llevó las riendas hasta junio de 2013.

En esa fecha también concluyó la aventura empresarial que ella misma había gestado en junio de 1995. En ese año fundó una consultora de comunicación tradicional y 2.0, que era también agencia de publicidad y diseño y organizaba eventos. Con experiencia en la gestión empresarial y en la dirección de proyectos, Caballero se define en su perfil de Linkedin como una mujer «dispuesta a asumir y ejercer responsabilidades».

En junio de 2013 se incorporó a la UGT de Asturias como secretaria de Administración y Comunicación, hasta que en mayo de 2016 pasó a ejercer la que es su función actual como directora de Comunicación del sindicato regional.

Casada y con una hija, a Carmen Caballero no le son ajenas las situaciones complicadas. Le tocó vivir de cerca años muy duros para los socialistas ovetenses, que sufrieron intensos enfrentamientos internos que culminaron con la ruptura con el entonces edil del PSOE Alberto Mortera, quien después sería concejal de Urbanismo con el PP. A esta periodista le tocó luego lidiar con la gestión urbanística del equipo de gobierno desde la oposición.

Con una gran disposición a ayudar y de talante tranquilo, Caballero llegó a reconocer en alguna ocasión que lo que más le gustaba del ámbito político municipal era el trato con los vecinos. Le tocó defender las posturas socialistas en los plenos. Sobre ellos dijo que «quizá lo que más me ha dolido fue oír de mis oponentes políticos la acusación de que no queremos a Oviedo. Soy de Oviedo, me identifico con esta ciudad y he trabajado todo lo posible por defender sus intereses». En el ámbito sindical siempre se ha mostrado dispuesta a colaborar con los medios. Ahora le toca comunicar con la Justicia.