Más allá del daño a UGT, Rodríguez Braga destaca el que han sufrido los detenidos y sus familias en el terreno personal, aunque no piensa en esconderse y prefiere dar la cara. «Hay que seguir», asegura. Ayer mismo acudió por la tarde a la Casa del Pueblo de Gijón a una jornada sobre el acuerdo sociosanitario del Principado.

-¿Qué sensación le queda de lo vivido en los últimos dos días?

-Es una sensación de decepción más que de cualquier otra cosa. Podré ser una persona con la que se tienen acuerdos o desacuerdos, pero he trabajado para mejorar la vida laboral y social de los trabajadores. No es justo el trato que se nos ha dado, ni a mí ni a mis compañeros o a los dos trabajadores de UGT detenidos, que son eso, simples trabajadores de la organización. Lo han pasado francamente mal. Lo sucedido estos días nos afecta tanto en el plano sindical como en el personal. El daño es tremendo y, según vaya todo, exigiremos responsabilidades.

-¿Cómo fue la noche que pasó en el calabozo?

-Una noche diferente, al menos para alguien con un tipo de vida normal, para una persona acostumbrada a acostarse en su cama, ir a su aseo... Pasamos la noche en una celda en solitario, fría, no solo de temperatura, y con una taza comunitaria. No me quejo de cómo se me trató, pero fue un día muy humillante, sobre todo, porque no había motivo para hacer esta mascarada y movilizar a un montón de trabajadores de la función pública. Luego, en un pueblo de Llanes se están pidiendo más policías porque se ven desamparados. Pido por favor que impere la cordura.

-Y tras su salida del calabozo, ha recibido el apoyo de sus compañeros o de aquellas personas con las que ha trabajado durante su trayectoria sindical.

-He recibido cientos whatsapps y de llamadas telefónicas, tantos que no he podido responder a todos. Son mensajes de solidaridad, comentarios de todo tipo de personas, desde amistades y compañeros a empresarios. He recibido el apoyo de ciudadanos de todo tipo de estrato social y, tanto el resto de compañeros implicados como yo, agradecemos estas muestras de afecto. Mucha gente nos ha trasladado que no entendía qué estaba pasando y qué había hecho la Guardia Civil.

-¿Qué conclusión puede extraer de las últimas 48 horas?

-Visto todo lo que ha sucedido creo de verdad que algo está fallando en el Estado de derecho. Ya no hay presunción de inocencia, aunque se suponga que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.