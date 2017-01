«Se nos ha hecho un daño irreparable, ¿quién nos va a pedir perdón?»

La que fuera secretaria de Administración y Comunicación de UGT en la última etapa de Justo Rodríguez Braga al frente del sindicato y que, actualmente, es la directora de Comunicación de la organización, Carmen Caballero, se mostraba ayer muy afectada por su detención y la de otros cinco compañeros. Tanto que, como explicó a este periódico, plasmó «a modo desahogo» sus impresiones en un texto colgado en las redes sociales en el que tiró de su experiencia como periodista para describir el calabozo de «sucio suelo de terrazo negro», que incluía «un par de insectos de buen tamaño muertos», en el que pasó la noche.

¿Cómo se encuentra?

Intentando recuperarme. La sensación que me queda es que este país está dejando de ser un estado europeo en el que prevalecen las libertades y los valores democráticos. En el calabozo me sentía como una presa política. Se nos ha hecho un daño irreparable. A nosotros, a nuestras familias, en el ánimo... ¿Quién nos va a pedir perdón ahora?

«Puede haber errores de carácter administrativo, pero no penal. Defenderemos la limpieza de UGT»

En las redes sociales ha criticado el trato recibido.

Los guardias civiles no me empujaron, ni me pusieron esposas ni hicieron un espectáculo delante de mi casa, pero es imposible que me dieran un buen trato. En el calabozo no había casi nada, un colchón y una manta, pero ni un bolígrafo, ni un papel... Nos dejaron incomunicados. Así estuvimos 24 horas y después nos dejaron en libertad sin declarar. Nos acogimos a nuestro derecho a no hacerlo siguiendo el consejo de nuestro abogado hasta conocer mejor las acusaciones. Pero hasta quedar libres no sabíamos ni quiénes estábamos en la misma situación.

Tras dos años de investigaciones, ¿por qué cree que el martes se desencadenó la operación de la Guardia Civil?

Creo que fuimos víctimas de una vorágine mediática. Casualmente, cuando hay asuntos relacionados con la corrupción a nivel nacional surge una operación sin fundamento contra UGT. Estos días confluyen historias de alto voltaje mediático, como la del Yak-42 o la declaración de Bárcenas, que convenía callar con otra cosa nueva y llamativa. El martes se destinaron unos recursos a UGT con los que mejor hubieran hecho otra cosa por la seguridad del pueblo español.

Con estas declaraciones, ¿cuestiona la separación de poderes?

Sí. No me queda otra opción. Hay que reflexionar mucho. Los españoles tenemos que ser más serios con los fundamentos del Estado y dejarnos de tanta frivolidad. Si no nos pasan cosas como estas a ciudadanos normales.

¿Por qué cree que UGT es un objetivo para tapar otros casos?

El sindicato es la última frontera en la defensa de los trabajadores, la voz contra las injusticias y la desigualdad, que cada vez es mayor, luchamos para que se derogue la reforma laboral... Somos la última trinchera.

Defiende, por tanto, que no ha habido irregularidades...

Puede haber errores de carácter administrativo, pero no penal. Vamos a seguir peleando por defender la limpieza de UGT. Debe de ser difícil de demostrar que ha habido algo, porque después de años de investigación solo hay humo. Únicamente interesa el circo, no saber la verdad, porque si interesara, ¿de verdad tiene sentido realizar un registro dos años después de que se inicie la investigación? Si hubiera algún papel, ni el más tonto del mundo lo habría dejado.

¿La formación por parte de los sindicatos está ya finiquitada?

En dos años y medio UGT ya no ha tenido acceso a cursos para la reinserción en el Principado y ha tenido que cerrar el IFES. El problema es que la formación para el empleo se convirtió en un espacio apetitoso para los grandes tiburones empresariales que querían hacer negocio y arrebatárselo a los representantes de los trabajadores y a los empresarios.