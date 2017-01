La jueza deja en libertad, pero investigados por fraude, a Braga y al resto de detenidos

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, Carmen Blanco, dictó ayer libertad sin medidas cautelares para las seis personas detenidas el pasado martes en relación con la investigación abierta por un presunto fraude en las subvenciones de los cursos de formación de UGT. Un procedimiento judicial que parecía prácticamente cerrado, pero que se vio reavivado tras llegar a la mesa de la magistrada un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que plantea indicios de un presunto desvío de fondos hacia objetos «privados y ajenos a la docencia» de varios de los detenidos, mediante un sistema de «sobrecostes y facturas falsas».

La magistrada autorizó una vez conocido este nuevo informe el registro de la sede central del sindicato y refrendó la detención simultánea de cuatro exdirigentes del sindicato, entre ellos el exsecretario general, Justo Rodríguez Braga, así como de otros dos empleados. Los seis pasaron la noche en el calabozo de la Comandancia de Oviedo y ayer, tras pasar a disposición judicial en calidad de investigados, fueron puestos en libertad. Además de al exlíder sindical, se investiga por un presunto delito contra la Hacienda Pública, concretado en fraude de subvenciones y falsedad documental, a la exsecretaria de Administración y Comunicación en UGT-Asturias y exconcejala socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carmen Caballero; el exsecretario de Formación y Relaciones Institucionales de UGT-Asturias, Daniel Rodríguez Vázquez, y Manuel Díaz Cancio, que fue secretario ejecutivo en la etapa de Rodríguez Braga. También quedaron en libertad en los mismos términos los dos trabajadores detenidos: Silvia Sariego, responsable de administración del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) en Asturias, y Alberto González, trabajador de UGT-Asturias.

«Está muy tranquila»

Silvia Sariego ratificó ante la jueza el testimonio ofrecido en el cuartel

Cinco de los seis detenidos se acogieron a su derecho a no prestar declaración

Daniel Rodríguez asume posibles errores, pero niega que hubiera irregularidades

Ante la jueza únicamente una de los seis investigados accedió a prestar declaración. Se trata de Silvia Sariego, la misma persona que el pasado el martes aceptó someterse al interrogatorio de los agentes de la UCO -lo hizo durante cuatro horas- y que ayer, asesorada por su letrado, Juan Carlos Rodríguez, ratificó esta declaración ante la magistrada Carmen Blanco. «Está muy tranquila, porque sabe que no cometió ningún tipo de irregularidad y su actuación siempre estuvo supervisada por parte de IFES tanto a nivel territorial como nacional. Por eso está tranquilísima en ese sentido y dispuesta a colaborar con la Justicia», explicó su letrado a la salida del juzgado.

El resto de los detenidos, representados todos ellos por el bufete Pro Ley, se acogieron a su derecho a no declarar, alegando que previamente sus abogados debían examinar el ingente volumen de documentación -se habla de más de 3.000 folios- que han recibido en las últimas horas como consecuencia del nuevo informe de la UCO, para disponer de la información necesaria que les permita ejercer su defensa con todas las garantías. El abogado Francisco Alonso llegó a asegurar a las puertas del juzgado que desconocía el motivo que llevó a la detención de sus clientes porque «no nos han dado ninguna explicación» y se mostró especialmente crítico con la forma de actuar de la UCO, a la que acusó de llevar a cabo «un procedimiento paralelo al de la jueza». Lo entiende así el letrado porque ve «desproporcionado» que sus clientes hubieran pasado la noche en el calabozo para, una vez puestos a disposición judicial, y pese a acogerse a su derecho a no declarar, quedar en libertad sin ningún tipo de medida cautelar, más allá que la de informar al juzgado en caso de un posible cambio de domicilio. Desde el sindicato no se descarta iniciar acciones legales para depurar responsabilidades por lo ocurrido y el daño moral ocasionado. Máxime porque, según la interpretación de este bufete, los detenidos ni tan siquiera estarían en condición de investigados, puesto que, argumenta Alonso, el auto «deja sin efecto la detención» sin que se atribuya de forma explícita ningún tipo de acusación. Sin embargo, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) como la Fiscalía de Asturias insisten en que los seis implicados adquirieron la condición de investigados en la causa tras las diligencias llevadas a cabo el pasado martes, pasando a engrosar la lista que hasta el momento conformaban Andrés de Dios Suárez, responsable territorial de la fundación IFES en Asturias; María Jesús Ocaña, administradora de Localmur; Mónica Menéndez Vázquez, administradora de Infastur, y Abel Suárez, representante legal del sindicato. Se prevé que los nuevos investigados puedan ser llamados a declarar en breve, una vez transcurrido un tiempo prudencial para que sus defensas puedan estudiar la nueva documentación.

Cuando se den estas condiciones, garantizó ayer el propio Justo Rodríguez Braga a las puertas del juzgado, no se opondrán a colaborar con la Justicia, «como hemos hecho desde un primer momento y lo seguiremos haciendo», por lo que, dijo, no se entiende «esta parafernalia». El exsecretario general tildó el operativo de «circo» e, incluso, lo atribuyó a una estrategia para «tapar otras cosas» como los «casos Gürtel o Yak-42». Reconoció estar «muy extrañado» por lo sucedido y advirtió de que la central estudiará lo ocurrido «porque da la sensación de que (la orden) viene de muy arriba».

Braga volvió a defender la «legalidad» con la que el sindicato gestionó las ayudas recibidas por parte del Principado para ofrecer los cursos de formación, hasta el punto de que, indicó, «resistimos cualquier comparación que se haga con otras entidades», y señaló que operativos como el que tuvo lugar el martes sólo buscan «humillar y poner en evidencia» a las personas «trabajadoras». «No tenemos nada que ocultar ni nada de lo que avergonzamos», añadió, al tiempo que se mostró confiado en que lo ocurrido no ponga en riesgo el «prestigio» del sindicato, «aunque eso no quiere decir que no sea lamentable».

En la misma línea, otro de los detenidos, Daniel Rodríguez, defendió la «honradez» y «buena fe» de los trabajadores del sindicato que se ocuparon de la gestión de esos fondos y, si bien abrió las puertas a que se hubiera cometido algún «error» en alguna de la facturas, negó de forma tajante que se hubieran cometido irregularidades. Agradeció el trato recibido por la Benemérita, dada sus condiciones de salud, pero dijo sentirse «indefenso» ante una actuación «desproporcionada».