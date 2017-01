«Todo esto ya pasó en otras comunidades, y no hay causa judicial»

No ha cumplido un año aún al frente de UGT-Asturias, y Javier Fernández Lanero se encuentra en uno de los momentos más bajos del sindicato. Afirma reiteradamente que las formas de la actuación del martes de la UCO de la Guardia Civil «han hecho un daño irreparable al sindicato».

UGT-Asturias está en un momento duro.

La organización está muy dañada socialmente, se nos ha hecho un daño irreparable, y no hay nada que pueda repararlo. No hay derecho a que se dé esta imagen de esta organización, que se tire por los suelos el trabajo de los delegados sindicales, de nuestros trabajadores. La UGT ha estado siempre a disposición de la justicia. Y puede llamar a declarar cuando quiera a cualquiera de nosotros. Pero no hay derecho a montar un espectáculo público, a invadir la sede con más de veinte guardias civiles armados. ¿Alguien piensa que había peligro de fuga, o que se iba a borrar algún documento? Eso es lo que nos daña, las formas, que pareciésemos terroristas, asesinos o delincuentes.

«He visto a Justo Rodríguez Braga con la conciencia muy tranquila. Él no ha hecho nada»

Usted apenas lleva unos meses como secretario general...

Estamos tratando de abrir UGT a la mayor transparencia posible, a la sociedad en general. Es algo que quiero llevar al límite.

A eso iba. ¿Su ejecutiva ha podido revisar la documentación de los cursos de formación, como para decir de forma tajante que no hay ninguna irregularidad?

No se infló ninguna factura, todo se hizo conforme a los pliegos por los que los cursos se adjudicaron, y los técnicos de la Administración regional son muy estrictos cuando hay que justificar el dinero que dan. De hecho, hasta la Justicia nos acaba de dar la razón frente a la Consejería de Empleo por medio millón de euros correspondientes a unos cursos de formación, cuando los técnicos de la Administración se negaban, porque son más exigentes que la propia Justicia.

La investigación pondría en entredicho también, precisamente, a los técnicos que dan de paso el abono de los cursos. ¿Se ha puesto en contacto con ustedes el Gobierno regional para aclarar el asunto?

No hemos hablado de nada. Las actuaciones que se estudian son de hasta 2014 y no es UGT quien las pone en entredicho.

Llama la atención que los veinte trabajadores que fueron interrogados por la Guardia Civil en noviembre pasado lo fueran porque sus retribuciones, en mayor o menor medida, se abonaban con cargo a las subvenciones a la formación.

En temas de formación intervienen un montón de trabajadores del sindicato. Unos llaman a los alumnos, otros los reciben, los atienden, hacen fotocopias, o preparan el material, y todas esas tareas tienen un coste. Un trabajador de contabilidad puede decir que su trabajo no tiene nada que ver con los cursos de formación, pero parte de la contabilidad que lleva corresponde a esos cursos.

La investigación indaga si hubo enriquecimiento personal.

No lo hay, todo está justificado según los pliegos técnicos de contratación de los cursos.

¿Cómo vivió las siete horas del registro?

Copiaron los servidores y se llevaron alguna documentación. Poca, porque las cajas salían medio vacías. Usaron muchas cajas, supongo que para no llevar mucho peso en cada una. No tengo nada que objetar a cómo actuaron los agentes, cumplían con su trabajo.

¿Cómo ha visto a Rodríguez Braga?

Con la conciencia muy tranquila, porque no ha hecho nada. Que te venga la Guardia Civil a casa, te meta en un calabozo toda la noche y te lleve ante el juez al día siguiente sin que hayas podido ni asearte no es agradable. ¿Era necesario?

CC OO y Fade también dieron formación.

Deseo que lo que nos ha pasado no le pase a nadie más. Todo esto ya pasó en otras comunidades, y al final resulta que no hay causa judicial con la formación.