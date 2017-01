En la cola del paro que no acaba

Si la simbólica cola del paro se clasificara por tramos en función de las posibilidades de hallar trabajo, en su extremo se situarían los desempleados de larga duración. Aquellas personas que con 45 o más años de edad, llevan doce meses o más inscritos en las oficinas del Servicio Público de Empleo y ya no cobran subsidio o prestación alguna por ello. «Somos los grandes olvidados. La sociedad nos ha arrinconado». Alberto Corta, Félix Sáez, Pilar del Álamo y Segundo Álvarez acceden a poner rostro y voz a un problema dramático que sufren 38.500 asturianos, el 47% del desempleo total del Principado.

Pilar del Álamo lleva en el desempleo desde 2012. Tiene 58 años, cinco hijos, trece nietos, una biznieta, y una energía arrolladora, pese a que dice sentirse «muy fastidiada». Sabe poner adjetivos a unos sentimientos que le nacen de dentro, de «la impotencia y la rabia» que le produce «haber trabajado toda la vida» y encontrarse con que, «de repente, pierdes todo y acabas cobrando un salario social, viviendo en un piso municipal y sin poner la estufa por miedo a pasarme en la factura mensual de la luz». Trabajó desde los 15 años. «Fui pintora, albañil y lo que hizo falta para sacar a mis hijos adelante, como el resto de las mujeres de mi generación», enfatiza en un intento de quitarse méritos. Tuvo un marido que no le dio una buena vida y que luego la dejó viuda. Toda su trayectoria ha sido una continua lucha. «En los últimos doce años me hice autónoma, llevé una tienda de restauración y luego un restaurante, pero me pilló la crisis».

Del Álamo describe la situación en que se vio sumida cuando ya no le quedó nada. «Es humillante, te avergüenzas de estar en paro y te paralizas. En nuestra sociedad aún se mantiene ese falso mito de que 'no trabaja quien no quiere'. ¿Quién no va a querer no trabajar? Lo contrario te hunde psicológicamente. Esto causa depresiones».

Pilar del Álamo (58 años) Alberto Corta (62 años) Félix Sáez (53 años) Segundo Álvarez (60 años) «Toda la vida trabajando y de repente pierdes todo. Es humillante y causa de depresiones profundas» «Nos sentimos arrinconados e impotentes. Con 62 años y de montajes, olvídate de volver a trabajar» «Si los jóvenes asturianos se ven obligados a emigrar, a nosotros solo nos queda sobrevivir» «Me pilló la reconversión naval y fui despedido. La solución al paro está en la calle, no en el despacho»

Tanto Pilar como los otros tres compañeros que se han prestado a dar testimonio de esta problemática en el presente reportaje forman parte de la Asociación para el Fomento de la Economía Social y Solidaria, una entidad que nació en 2015 promovida por la Corriente Sindical de Izquierda, pero que está abierta a todo el que lo necesite, fundamentalmente a personas en desempleo y en situación precaria.

En la actualidad, la entidad gestiona tres fincas en Mareo, Vega y Poago. «Vemos la tierra como una manera de volver a trabajar para vivir con cierta dignidad», explica Pilar. Y también como una forma de mantener la mente ocupada.

Despedido del naval

Segundo Álvarez tiene 60 años y lleva desde 2009 inscrito en el Servicio Público de Empleo. Está divorciado y tiene dos hijos de 34 y 27 años, «que se buscan la vida haciendo trabajos eventuales». Él, recuerda ahora con nostalgia, entró a trabajar en Marítima del Musel en 1973. «Viví la reconversión industrial, pasé a Duro Felguera y después a Naval Gijón, para acabar siendo uno de los despedidos del astillero. Por supuesto que he echado mi currículo a Armón y me he presentado a planes de empleo en el Ayuntamiento, pero prefieren a los de 35 años para abajo». Ahora cobra el subsidio para mayores de 55 años y ha vuelto a vivir en casa de su madre, «que piensa que tengo 16 años de nuevo». El tiempo muerto, que es mucho, lo pasa con los compañeros de la Asociación para el Fomento de la Economía Social y Solidaria. «El espíritu de pelea es lo que nos mantiene con un buen estado anímico. No quiero desmoralizarme porque pienso que algo tiene que cambiar y eso está en nuestras manos, en las manos de los trabajadores. La solución al paro no está en los despachos, está en la calle», asevera.

Félix Sáez tiene de 53 años y lleva tres en el paro. Natural de «un pueblo muy pequeño de Burgos», vino a Asturias hace 16 años. «Entonces sí había trabajo. Me empleé en una empresa de mantenimiento de rutas y saneamiento ambiental; luego estuve un año en la construcción y en los últimos seis años trabajé en una cooperativa del taxi, hasta que me quedé en la calle. Si los jóvenes han tenido que emigrar, a nosotros no nos queda otra que sobrevivir», reflexiona. Lo suyo, dice, es el campo, «porque mis padres eran agricultores», y por eso se siente «feliz» de cultivar la finca de Mareo. Por eso y porque su pareja está jubilada y cobra pensión. «Me siento afortunado de tenerla. Gracias a ella, mi situación no es tan extrema como la de otros», admite.

Afectado por cláusulas suelo

Félix es, además, uno de los más de 3.000 afectados asturianos por las cláusulas suelo que el Tribunal Europeo ha declarado ilegales y cuyo fallo obliga a la banca a devolver lo cobrado de más a las personas con ese tipo de hipotecas. «Eso nos puede dar un respiro». Él, por naturaleza, es optimista. Ese estado de ánimo quizá sea fruto de su experiencia en Ecuador, donde convivió con indígenas en los años 70. «Creo que la situación del paro en España está tocando fondo. Creo en la fuerza de la sociedad civil y creo que acabará solucionándose».

Alberto Corta no comparte la visión esperanzadora de Félix. Tiene 62 años y lleva más de dos en el desempleo. «¿Puedo decir que estoy cabreado, de mala hostia? Pues eso». Su trayectoria laboral ha estado ligada al montaje. «Primero en el Dique de Duro Felguera y después trabajé en factorías de Asturias y de fuera. Lo último que hice fue un trabajo de jardinería de un plan de empleo del Ayuntamiento de Gijón». Ahora percibe los 426 euros del subsidio para mayores de 55 años. No tiene esperanzas. «Con 62 años y de montajes, olvídate. Ahora no queda otra que esperar a la jubilación». Alberto confiesa que siente que los parados de larga duración «estamos abandonados, arrinconados en una esquina por la sociedad». Con un hastío indisimulado, cuenta cómo es su día a día: «En invierno, paso las mañanas recogiendo alimentos y colaborando con la Asociación, y en verano salgo a caminar».

Alberto, Pilar, Félix y Segundo siguen caminando por la vida. No les queda otra. Pero quisieran una mayor comprensión por parte de la sociedad. «Sobre todo, que no nos traten con caridad. Eso es humillante». Y que las instituciones dediquen más recursos y atención a un problema que crece en Asturias y en el resto del país. De hecho, según la empresa de trabajo temporal Randstad, Asturias es la quinta región con mayor porcentaje de desempleados en situación de paro de larga duración (más de dos años sin encontrar ocupación). Por delante del Principado se sitúan dos de las cinco regiones con mayor tasa de desempleo de España, Canarias y Comunidad Valenciana.

Atención individualizada

Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), la reinserción de los parados de larga duración es posible. La clave está en la atención individualizada y unas políticas activas de empleo bien diseñadas.

El mercado laboral español muestra sólidas señales de recuperación, pero el desempleo de larga duración sigue en niveles insostenibles tras haber alcanzado máximos históricos durante la crisis. El 11% de la población activa lleva más de un año en paro y 1,8 millones de personas han acumulado periodos de desempleo de más de dos años.

Según un informe anterior de New Skills at Work, estos niveles de desempleo de larga duración conllevan un elevado riesgo de exclusión social y económica para los colectivos más vulnerables, entre los que destacan los parados mayores de 45 años y aquellos con bajos niveles de cualificación, en buena parte provenientes del sector de la construcción.

Falta eficacia

La reinserción de todas estas personas plantea enormes desafíos y más aún en el contexto español. Comparados con los de otros países, los Servicios Públicos de Empleo son poco eficaces en la colocación de parados. Además, España arrastra problemas en el diseño de las políticas activas de empleo que no han sido abordados todavía de manera satisfactoria.

El informe analiza las medidas que serían necesarias para corregir las deficiencias del sistema existente de atención a los parados de larga duración y ofrecerles el mejor apoyo individualizado posible. El objetivo final es conseguir su reintegración sostenida en el mercado de trabajo primario.

La publicación del informe coincide con la aprobación del llamado Programa de Acción Conjunta para Desempleados de Larga Duración. Este programa, dotado con un presupuesto de 515 millones de euros, está motivado por una recomendación del Consejo Europeo. La recomendación hace un llamamiento a los estados miembros para ofrecer apoyo individualizado a los parados de larga duración. La oferta de apoyo debería materializarse antes de cumplir dieciocho meses de desempleo y debería traducirse en un acuerdo de integración con medidas concretas para mejorar la empleabilidad de los afectados.

El informe pone de manifiesto que los objetivos fijados por el Consejo Europeo son inalcanzables en España sin una profunda modernización de los Servicios Públicos de Empleo y un aumento considerable en los recursos destinados a las políticas de empleo.

Actualmente, según el estudio, solo una pequeña minoría de los desempleados de larga duración recibe alguna atención a través de los Servicios Públicos de Empleo.

Las mejoras necesarias afectan a todas las etapas del proceso de inserción y solo son posibles a través de un esfuerzo coordinado por parte de todas las autoridades y con la ayuda de todas las entidades especializadas en la inserción de personas sin trabajo.

Los expertos ven prioritario mejorar la capacidad del Servicio Público de Empleo para ofrecer un apoyo individualizado a los demandantes. Esto requiere nuevas herramientas y mejoras en el diseño de los itinerarios y de las estrategias de activación, que deberán recoger medidas claras, especificando tiempos, tipos de apoyo y proveedores de servicios específicos para cada grupo de desempleados.