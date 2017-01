Los sindicatos auguran un 2017 con récord de producción, pero lleno de incertidumbre

Los sindicatos con presencia en Arcelor inician este 2017 con reivindicaciones, algunas «de toda la vida» y otras nuevas, relacionadas, sobre todo, con un convenio que no se cierra y un plan de productividad que implicará cambios en los talleres, al incorporar tecnología y automatismos a la vez que se reduce la plantilla.

Alberto Villalta (UGT)

Cerrar el convenio colectivo es para UGT la principal y más inmediata reivindicación, además de que se apliquen ya los incrementos salariales pactados. La central exige que se incluyan en él aspectos importantes sobre seguridad y salud medioambiental, cuestiones de conciliación y también una regulación para los equipos de guardia, sobre todo en mantenimiento. El sindicato reclama, además, que se reduzca la cifra de horas extra, que en 2016 superó el récord de 200.000 del año anterior; lograr una mayor igualdad -la cifra de mujeres en Arcelor es de solo el 3%- y que se cumplan los compromisos de incorporación de eventuales. «No estamos en contra de la llegada de trabajadores de Zumárraga, pero se tienen que cumplir los acuerdos de creación de empleo en Asturias», subraya Villalta. En materia de inversiones, UGT pide mirar hacia el futuro, que se inicien las obras de las baterías de cok de Gijón y que se anuncie una segunda fase de obras para remodelar la otra mitad de la LDIII.

José Manuel Castro (CC OO)

El convenio colectivo vuelve a ser la principal reivindicación, en la que incluye que se apliquen las subidas salariales y acabar con una cifra de horas extra «mareante». De hecho, CC OO da un ultimátum a la compañía y, si no se llega a un acuerdo este mes, amenaza con proponer movilizaciones. Para este sindicato es fundamental que Arcelor elimine la obligatoriedad de doblar turno si no llega el relevo y reconocer un descanso de más de doce horas. De hecho, Castro recuerda que ya hay fallos judiciales favorables a los trabajadores, pero la empresa «solo se mueve a base de sentencias». Otra demanda es que haya subidas salariales para el personal de contrato individual, al que se le ha congelado la parte fija de su sueldo, «algo que solo se ha hecho en España y Turquía». Además, pide ampliar los permisos para acompañar al médico a familiares. También reclama que se lleven a cabo inversiones «vitales», como las de las baterías de cok, y que se sigan incorporando eventuales. Sobre el plan de productividad, asegura que «no estamos en contra de la innovación tecnológica», pero exige analizar las que no funcionen.

Segismundo Lorenzana (USO)

El exceso de horas extra y la obligación de doblar cuando falta un relevo son los dos aspectos que destaca como principales escollos en la negociación del convenio. Lorenzana augura un récord de producción en 2017, pero también destaca las incertidumbres que genera el plan de productividad que está presentando la multinacional taller por taller, que incluye la reducción de personal con la incorporación de automatizaciones. En materia de inversiones destaca la necesidad de acometer las anunciadas, pero también la importancia de que se anuncie una segunda fase para la LDIII.

Manuel Pulgar (CSI)

El plan de productividad es la gran preocupación para el sindicato, que es el único que ofrece un cálculo sobre cómo podría afectar a la plantilla -cifra su reducción mediante salidas no traumáticas en unos 600 empleados-. En este ámbito reclama que las automatizaciones sean para mejorar aspectos como la ergonomía, pero no para disminuir el personal y advierte de la incertidumbre sobre el traslado de los trabajadores de las baterías de Avilés, que serán cerradas en 2019. También alerta sobre la importancia de que se tengan en cuenta aspectos medioambientales, «porque la sociedad ya se les está echando encima»; critica que los eventuales vayan a cobrar en su primer año el 80% del salario habitual y destaca la necesidad de cerrar el convenio colectivo, poniendo el foco en los turnos dobles por falta de relevo.