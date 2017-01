IU pide al Gobierno regional que no autorice la fractura hidráulica

Hunosa ha negado por activa y por pasiva que su su proyecto de investigación de hidrocarburos en el subsuelo de once concejos asturianos tenga relación con el 'fracking' o la fractura hidráulica, pero sus explicaciones no convencen a ecologistas, vecinos o algunos grupos políticos, que ya han presentado alegaciones. IU es una de esas voces discordantes con la postura de la hullera pública y, en voz de su diputado en la Junta, Ovidio Zapico, reclamó ayer al Gobierno regional que no autorice estudios que puedan activar explotaciones para extraer gas con esa técnica. Por ello, pidió al Principado «transparencia, cautela y precaución» y también ser consecuente con las posiciones que ha mantenido el PSOE en el parlamento de la región, donde ya se pronunció dos veces en contra de autorizar este tipo de sondeos.

Zapico, que estuvo acompañdo por el coordinador de IU en Asturias, Ramón Argüelles, y la secretaria de Política Municipal, Gabriela Álvarez, anunció también que la formación ha pedido un estudio de impacto ambiental para el proyecto de Hunosa, debido a los «graves impactos ambientales y sociales» que conlleva la fractura hidráulica. Además, su partido también reclama que se le considere parte interesada y se prohíba la obtención de gas a través de esta técnica que, según Argüelles, «es innegable» que «contamina acuíferos y provoca microterremotos».

Hunosa pidió autorización junto a la empresa Volta para estudiar la presencia de gas en el subsuelo de los concejos de Oviedo, Siero, Sariego, Bimenes, Laviana, San Martín del Rey Aurelio, Langreo, Mieres, Aller, Lena y Ribera de Arriba, pero asegura que su intención solo pasa por aprovechar el desprendimiento natural del gas de las capas de carbón, lo que conlleva únicamente sondeos como los que se practican habitualmente en la actividad minera y que no tienen que ver con el 'fracking'. Además de IU, tres ayuntamientos ya han presentado alegaciones.