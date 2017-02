Confidencial: el carbón tiene futuro

Está sobre la mesa del Gobierno desde hace más de un año, aunque el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha hecho oídos sordos a sus consejos. En diciembre de 2015, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que entonces dirigía José Manuel Soria, recibía un informe confidencial que analizaba el papel de las centrales de carbón autóctono como elemento de seguridad del suministro eléctrico en España. El documento hace una defensa férrea de la actividad de estas plantas para poder abastecer la demanda energética y de la necesidad de que se mantenga cierta producción minera que pueda aprovisionar las térmicas. Además, ya advertía de la «incertidumbre» que se cernía sobre el sector en 2016, al expirar muchos de los contratos entre las empresas mineras y las eléctricas, y alertaba de «un riesgo para la seguridad del suministro» y un encarecimiento del precio de la luz. El informe, sin embargo, se ha quedado en papel mojado. El Gobierno no está garantizando el compromiso acordado en el plan del carbón 2013-2018 que comprometía un peso del 7,5% de este combustible autóctono en el 'mix' eléctrico y las compañías mineras se han visto abocadas a regular a sus empleados, cerrar explotaciones e incluso llegar a la liquidación.

En 2016 no hubo falta de suministro ni se encareció la electricidad, gracias a unas condiciones meteorológicas favorables que impulsaron el peso de las renovables y a la importación de carbón internacional, cuyos precios habían caído, pero las consecuencias de las que advertía el documento se están dejando notar en este inicio de 2017, en el que esos factores no controlables dejaron de ser propicios. Se han registrado precios de récord en el coste de la luz y las explotaciones mineras que siguen abiertas, con plantillas muy mermadas, no dan abasto con la demanda, que además no es estable, por lo que no les es posible realizar una planificación.

El informe ya avanzaba el incremento de precios que supondría prescindir del carbón autóctono y se remitía a una simulación del operador del mercado OMIE, que reflejaba que sin este combustible, entre 2010 y 2013, el coste de la electricidad se habría elevado un 3,52%, lo que supondría un sobrecoste de más de 350 millones de euros al año para los consumidores. Pero más allá del precio, el documento insiste en la necesidad de un mecanismo para garantizar el funcionamiento de las centrales térmicas de carbón nacional por seguridad de suministro y, para ello, requiere que se mantengan las explotaciones mineras, cuyo cierre «precipitado» supone «un riesgo inasumible para el sistema eléctrico». De hecho, asegura que el fin de la minería nacional pone en peligro el abastecimiento de más de 4.000 MW de potencia instalada, por lo que recalca que hay que «evitar prescindir antes de lo previsto de la producción de carbón autóctono» para reducir el potencial impacto en situaciones críticas y garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico. En este sentido, defiende el establecimiento de una prima que complemente la retribución obtenida por la participación en el mercado.

Hasta llegar a esa conclusión, el informe desgrana distintos aspectos que configuran el sistema eléctrico español, caracterizado por importantes debilidades, como su alto grado de dependencia energética, de más del 70%, muy por encima de la media europea del 50%; una alta penetración de la producción eléctrica a partir de renovables no gestionables, y por un nivel de interconexión eléctrica con Europa muy alejado de los objetivos comunitarios del 10% de la capacidad instalada -se sitúa alrededor del 2,8%-.

Esta «isla energética» hace que España dependa de las centrales térmicas para garantizar el abastecimiento, recalca en numerosas ocasiones el documento, que recuerda también que el uso de gas natural o de carbón de importación «representa una amenaza para la seguridad de suministro», ya que son combustibles que proceden en su mayor parte de países «no exentos de riesgos geoestratégicos», mientras que las centrales nucleares «no contribuyen a la gestionalidad del sistema».

Energías no gestionables

En lo referente a las renovables, subraya que la generación de este tipo pasó del 19,8% en 2008 al 38,3% en 2013 y que ya alcanza la mitad de la potencia instalada en la península, pero de ella el 60% proviene de las energías eólica, solar e hidráulica, que no tienen carácter controlable ni almacenable, por lo que «no pueden considerarse aptas para garantizar en cualquier circunstancia la seguridad de suministro». «Es indispensable disponer de un parque térmico que pueda sustituir la producción proveniente de estas tecnologías con carácter inmediato», reitera el texto.

Así, considera el informe, el carbón autóctono «ayuda de forma decisiva a reducir el potencial impacto en situaciones críticas», ya que es una fuente flexible, fiable, con alta tasa de disponibilidad y que reduce la dependencia energética del exterior. Además, defiende la necesidad de contar con un exceso de capacidad instalada para resolver cualquier contingencia que pueda surgir, dada la aún inexistencia de un mercado comunitario de la energía y la condición de España de país periférico y poco conectado. También recuerda que la crisis produjo una caída sostenida de la demanda, lo que ha hecho que los agentes no inviertan en nueva capacidad y se cierren instalaciones, pero la previsión es que el gasto eléctrico crezca de forma estable en los próximos años -en 2015 lo hizo por encima del 2%- y será necesaria «potencia firme».