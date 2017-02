La política proteccionista de Trump, «un claro freno» a las exportaciones asturianas a EE UU

Estados Unidos se ha convertido en los últimos años en uno de los principales destinos de las importaciones asturianas y también el origen de gran parte de sus exportaciones. Sin embargo, esta tendencia al alza podría revertirse con la política proteccionista del nuevo presidente americano, Donald Trump. Más allá de las posibles trabas comerciales que pudiera imponer a la Unión Europea, que de momento quedan en el terreno de la hipótesis, empresarios de la región reconocen que existe desconfianza sobre los pasos que puede dar y que la inestabilidad es la gran enemiga de cualquier iniciativa.

En 2015, último año del que se tienen datos completos, EE UU fue el país que compró más productos del Principado, por delante de todos los comunitarios a excepción de Italia. De hecho, los 350 millones exportados a esta potencia supusieron un récord histórico de ventas, al multiplicar por 3,5 la cifra de 2006. Además, fue el país desde el que más se importó, en concreto productos por importe de 363,77 millones. Y todo sin tener en cuenta los negocios relacionados con los servicios, que no recogen las estadísticas oficiales, como pueden ser los de ingeniería, tecnologías de la información y la comunicación o consultoría, y que tienen gran relevancia en el comercio internacional.

No obstante, hasta noviembre de 2016, último mes del que se tienen datos, las cifras globales habían caído en picado, sobre todo, porque en 2015 se exportó zinc a EE UU por importe de 192 millones de euros, que el año pasado se redujo a solo 1,5.

Alberto González Secretario general de Fade Guillermo Ulacia Presidente de Femetal «Lo más previsible es que se incrementen las dificultades. Lo visto no apunta nada bueno» «Las empresas asturianas tienen que adoptar una actitud de vigilancia y de escucha activa»

El secretario general de la Federación Asturiana de Empresarios, Alberto González, reconoce que, aunque no es probable que haya restricciones concretas contra España, no se puede descartar que las haya contra la Unión Europea. «A corto plazo se lo pensará bastante, pero ¿es algo extraño pensar que las puede tomar? Tal y como va, no hay que pensar que sea algo imposible», reflexiona el representante de la patronal, que reconoce que «los pasos no apuntan nada bueno», sobre todo, porque el nuevo presidente de EE UU no está moderando sus planteamientos tras la toma de posesión, «e incluso está yendo más allá que sus promesas de campaña». En este sentido, vaticina que las políticas de Trump serán «un claro freno para la presencia asturiana en Estados Unidos». Y, aunque todo dependerá de las decisiones concretas, «lo más previsible es que se incrementen las dificultades», augura González, que también pronostica una ralentización del crecimiento económico mundial.

Entre los negocios que más estaban apostando por EE UU se encuentra el del metal. De hecho, el año pasado el IDEPA organizó una misión comercial a Texas en la que participaron, además de sus máximos responsables, una veintena de empresas, la mayoría de este sector; directivos de los puertos de Gijón y Avilés y el presidente de Femetal, Guillermo Ulacia. De aquel viaje se volvió con muy buenas impresiones y la sensación de poder cerrar negocios, aunque ahora la percepción es que hay que estar expectante. «Femetal cree que el nivel de incertidumbre sobre cuándo hará efectivas las medidas de proteccionismo anunciadas invita a que las empresas del sector metal de Asturias, muchas de ellas con implantación en el país norteamericano, adopten una actitud de vigilancia y de escucha activa», reconoce Ulacia.

A pesar de que Trump aún no ha adelantado ninguna medida defensiva contra los productos europeos, el tratado de libre comercio con EE UU (TTIP por sus siglas en inglés) parece ya papel mojado. Para el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, esta decisión podría afectar en el corto y medio plazo. De hecho, hace un par de años, cuando el proyecto tenía un futuro prometedor, se auguraba un gran impulso para las empresas asturianas, sobre todo para las pymes, y se asumía que El Musel podía jugar un papel preponderante en la ruta natural entre Europa y Estados Unidos, asumiendo una parte importante del incremento de los flujos comerciales.

Otro aspecto de las políticas de Trump, que en este caso afecta a una empresa de origen asturiano como Rioglass, es su posición a favor de las energías fósiles. Esta compañía, líder mundial de espejos y tubos receptores en la industria solar, cuenta con fábrica en EE UU, por lo que no se vería afectada por un veto de entrada a productos extranjeros, pero sus directivos reconocen que sería «mejor otro tipo de presidente, que prestara más atención a las emisiones» contaminantes.

Efecto contagio

Ángel Espiniella, profesor de la Universidad de Oviedo de Derecho Privado y de la Empresa, subraya que Trump ha abierto «un escenario de lleno de incógnitas» y que este resulta «preocupante» para la UE, pero más allá de las consecuencias directas sobre la economía, alerta del «efecto contagio» de sus políticas y mensajes en los propios países del viejo continente. Así, destaca la sintonía de Trump con el líder del UKIP y adalid del 'Brexit', Nigel Farage, o que la presidenta del Frente Nacional francés, Marie Le Pen, trate de identificarse con el nuevo presidente de EE UU. «Una victoria de Le Pen dinamitaría el proyecto político de la UE y el proyecto económico del euro», advierte.

Sin embargo, por buscar un aspecto positivo, algunas empresas creen que la promesa de Trump de potenciar las infraestructuras en ese país podría ser una oportunidad, aunque en este caso son los grandes gigantes de la construcción española, como ACS, OHL o Ferrovial los mejor colocados para aprovechar los fondos públicos americanos. En obras urgentes, se calcula que la administración americana podría gastar 130.000 millones, aunque para que una compañía española pudiera acceder a uno de esos contratos, recuerda Baragaño, debería poder concurrir en igualdad de condiciones con el resto de compañías, incluidas las americanas. Eso, en el caso de Trump, está por ver.