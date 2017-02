El PSOE ve poco 'útil' la comisión de investigación sobre los cursos de formación que pide Podemos

Todo apunta a que la comisión parlamentaria solicitada por Podemos para investigar las ayudas públicas a los cursos de formación tendrá que ser sometida al Pleno de la Junta. El grupo parlamentario socialista no ve con buenos ojos la iniciativa de la formación morada de crear una comisión para investigar las posibles irregularidades cometidas en la gestión y el control de las subvenciones utilizadas para financiar estos cursos, precisamente, argumenta Fernando Lastra, porque es una cuestión que ya está siendo judicializada.

Se investiga en el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo una denuncia de la Fiscalía contra UGT por un presunto fraude en relación con estas subvenciones que, según los investigadores, podría cuantificarse en unos 800.000 euros. Basta que uno de los grupos parlamentarios se oponga para que la comisión no se constituya automáticamente y deba someterse al Pleno de la Junta.

El portavoz del grupo socialista recordó que existen otros instrumentos de control ordinarios que pueden aplicarse en este caso y añadió que el Parlamento debería mantenerse "al margen" de los asuntos que ya están siendo judicializados. Y, aunque no avanzó la postura que mantendrá su grupo, calificó de poco "útil" y "adecuada" la propuesta de Podemos.

Los demás partidos, con sus más y sus menos, (y a excepción de Foro, que aún no se ha manifestado al respecto), parecen dispuestos a permitir la celebración de esta comisión. Eso sí, el PP pide como condición que antes concluyan los trabajos en relación con el resto de las comisiones de investigación que se están llevando a cabo en la Junta. "No podemos convertir esto en una colección de comisiones de investigación, salvo que lo que se pretenda es una votación apurada para ver quién vota que no", apuntó la popular Mercedes Fernández.