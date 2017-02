Hacienda cuenta los manteles de la hostelería

No es el que el sector de la hostelería esté más o menos perseguido que otras actividades, según sostienen los técnicos de Hacienda, pero sí es cierto que «la falta de asesoramiento fiscal» de numerosos negocios del ramo provoca que se cometan «chapuzas» que dejan «muchas pistas». Lejos de la 'ingeniería financiera' de las multinacionales que evaden sus obligaciones con el fisco, las chapuzas de las que habla el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, son detectadas con facilidad.

LAS SANCIONES

Infracción leve

Se considera infracción leve cuando la base sancionable sea inferior o igual a 3.000 euros o, cuando siendo superior, no existe ocultación. En este caso la sanción sería equivalente al 50% del impuesto no ingresado. Debemos tener en cuenta que si han utilizado facturas o justificantes falsos ya no estaríamos hablando de una infracción leve.

Infracción grave

La infracción pasa a considerarse grave cuando la cuantía supera los 3.000 euros y cuando más del 10% de esa cantidad tiene que ver con ocultación de datos, en este caso la penalización aplicable puede variar entre el 50% y el 100%.

Infracción muy grave

Las sanciones muy graves, las que son multadas con una horquilla de entre el 100% y el 150%, son aquellas que utilizan medios fraudulentos expresamente como dobles contabilidades.

