Villablino intenta impedir el paso de camiones con carbón importado por el municipio

Ya hubo problemas en Fabero y ahora es el municipio también leonés de Villablino el que intenta impedir el paso de camiones con carbón importado. El alcalde, el socialista Mario Rivas, remitió un escrito a la Subdelegación del Gobierno en la provincia de León para pedir que «en la medida de lo posible, busque otros itinerarios» para que los vehículos que llevan el mineral a las térmicas leonesas no pasen por el municipio, un concejo en el que los trabajadores de las explotaciones carboníferas se encuentran en una preocupante situación.

El alcalde justifica su petición, precisamente, en que su población está atravesando por «uno de los momentos más dramáticos que se han vivido en Villablino». Por ello, Rivas afirma que «no queremos lamentar incidentes personales», explica el alcalde de la localidad, quien insiste en la importancia de evitar un conflicto como los ocurridos en 2015.

Según las tesis del regidor, las familias que han vivido toda su vida de la minería «no soportan ver el carbón de importación cuando aquí las minas están paradas» y esta es la situación que Mario Rivas ha transmitido a los representantes del Gobierno central en León con la esperanza de que «dentro de lo que sea posible, la Subdelegación medie para que no se siga cruzando Villablino con los camiones». De hecho, el alcalde ha mantenido ya un primer contacto con la Subdelegación de Gobierno de León tras la recepción de su misiva. «He hablado con Teresa Mata por teléfono, ella ya conocía el problema», explicó Rivas, que asegura que no es la única área de la provincia que sufre este tránsito de camiones.

«Ella es además sensible con la problemática de la zona, por eso le pedimos que medie e intente buscar otro itinerario», añade el alcalde. El alcalde espera que Teresa Mata pueda «llegar a un acuerdo como cuando estábamos en huelga» y que cambiar las rutas evite cualquier conflicto que se pueda producir.

«No somos apestados»

Por su parte, el colectivo de camioneros que hacen estas rutas no entiende la necesidad del Ayuntamiento de Villablino de ponerse en contacto con la Subdelegación. «Nos parece muy fuerte, el alcalde debe mediar en el conflicto con los vecinos», según explicó César Fernández, uno de los profesionales del volante que hace estos transportes. «Nosotros cargamos todo tipo de mercancías y no recibimos ningún duro de ninguna subvención, tienen que saber que el problema no es con nosotros», explica. El itinerario evitando Villablino supone un «trayecto peor y más largo». Algunos de los camioneros, procedentes de Asturias en su mayoría, provienen de familias mineras: «¿Cómo no vamos a entenderles, claro que les entendemos, es injusto todo lo que los empresarios dilapidaron y cómo lo han pagado los mineros, pero nosotros solo queremos trabajar tranquilos. No somos unos apestados», enfatizó César Fernández, que subrayó que «la guerra no es con nosotros».