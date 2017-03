Hunosa, a través de la mirada de sus capataces

Las oficinas de Hunosa en Oviedo, situadas en la avenida de Galicia, han sido testigos mudos de la historia de una compañía que el próximo 9 de marzo cumplirá su cincuenta aniversario. Por sus despachos han pasado once presidentes nombrados por el Gobierno central de turno. Diez hombres y una mujer, que se han encargado de firmar convenios, planes de empresa y cientos de documentos, pero que también han bajado al pozo, han llorado con los accidentes de la mina, han vivido duros conflictos laborales y se han esforzado, en mayor o menor medida, en buscar alternativas para que la hullera estatal siga viva 50 años después.

El primero de sus presidentes, con Franco en el poder, fue un mierense que había sido subsecretario de Industria, Alejandro Fernández-Pello. Le siguieron Juan Carlos Guerra Zunzunegui, Andrés Martínez Bordiú, José Manuel Fernández Felgueroso, Juan Tesoro, Juan Pedro Gómez Jaén, Eduardo Abellán, José Luciano Martínez Covelo, Luis Tejuca, Juan Ramón Secades y María Teresa Mallada, que hoy se mantiene al frente de la hullera, siendo la primera mujer que ocupa el cargo.

A José Luciano Martínez Covelo le tocó presidir Hunosa entre 1995 y 1996. Guarda de aquel periodo empresarial recuerdos «agridulces». Los buenos, «por la gran empresa, los muy buenos trabajadores y la gran labor de mi equipo directivo», y los malos, por «los accidentes laborales muy graves» que se produjeron entonces. Quien actualmente es presidente y CEO de la firma gallega Marsan Transformaciones Superficiales, siempre defendió que España necesitaba de la minería del carbón, «dado que no tenía energías alternativas propias y, por tanto, Hunosa era esencial». Hoy, sigue atento a las noticias sobre el carbón y sobre la hullera, pero no se atreve a juzgarla. «Está viva y eso ya dice mucho y bien de sus gestores, a los cuales felicito», se limita a decir. Sí se pronuncia sobre el «ambiente sindical» de la época que le tocó vivir llevando las riendas de la empresa estatal y que, a su juicio, fue «muy duro, defensor de los trabajadores, pero excesivamente radicalizado, por lo cual perdía visión empresarial, con intereses sesgados». En general, de su experiencia en Asturias guarda recuerdos personales «muy positivos y agradables. Cada vez que voy a Asturias, me siento muy identificado con la región, con la minería y con sus gentes. Y por supuesto con mis amigos», concluye.

«Motor del despegue»

Luis Tejuca cogió las riendas de Hunosa entre 1996 y 2004: «Hay quienes dicen que fue una barbaridad crearla. No tienen ni idea. Fue obligado crear esta empresa. De no haberlo hecho, se hubieran quedado sin empleo más de 28.000 trabajadores directos, que alcanzan los cien mil si tenemos en cuenta todo el empleo indirecto que propiciaba el carbón en el sector servicios, en el transporte, en talleres, otras fábricas, etcétera». Hunosa fue, no lo duda, «el motor del despegue económico de Asturias en el año 1967 y fue también muy importante para el sector energético de todo el país. Para las Cuencas lo fue todo», resalta.

Tejuca se encargó de la fusión por absorción, «por el simbólico precio de una peseta», de Minas de Figaredo. También de la creación de Sadim Inversiones y Sadim Ingeniería. Dice que con él «se acabaron las huelgas». «Cuando llegué se convocaba una huelga por semana en los pozos. La última duró un mes. Luego, ninguna más».

Cuenta el expresidente de Hunosa, que también lo fue de la gijonesa Mina La Camocha, que guarda «buenos recuerdos» de aquella etapa, porque «los malos se olvidan». Por eso destaca que durante su mandato se logró reducir las pérdidas de la hullera en más de un 50%, «procurando sacar toda la producción posible», del mismo modo que se mecanizó el trabajo en la mina y hubo «excelentes relaciones laborales». Eso sí, matiza, «había reuniones que empezaban a las ocho de la mañana y acababan a las nueve de la noche del día siguiente».

A su juicio, Hunosa fue importante no solo para el carbón, sino para la minería en general. En ese sentido, elogia su «escuela técnica», su alto nivel en seguridad, «logrando reducir los índices de gravedad de los accidentes» y la formación, «que es la mejor de España, y que en carbón de interior es la mejor del mundo».

Sobre el futuro de la hullera estatal no se atreve a pronunciarse. «En 2018 se acaban las ayudas europeas al carbón. Sin ayudas, las minas de interior de Asturias no sobreviven, pero el futuro de la empresa lo desconozco. El futuro depende de Bruselas. La Unión Europea es la que pone las multas y la que tiene la última palabra», apunta.

Juan Ramón García Secades presidió Hunosa entre 2004 y 2012. «Fue un honor para mí, porque era una gran empresa con una raíz profunda en Asturias. Además, tuve un equipo excelente que me ayudó muchísimo e hicimos un gran trabajo», afirma. Y ello pese a que los representantes de los trabajadores no se lo pusieron fácil. «La relación con los sindicatos era áspera y conflictiva, y, aún y todo, firmamos un plan a siete años en el que hubo altibajos».

Para García Secades, que esta misma semana fue nombrado consejero delegado de la constructora pública Sedes, la clave para el desarrollo de Hunosa es «la actitud del accionista, esto es, del Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)». En su época al frente de la sociedad, «tuvimos a Zapatero, tan denostado injustamente por otros motivos, que sí apostó por la minería. Ello nos permitió dejar Hunosa mejor de lo que la encontramos. Nos permitió poner en marcha un plan de inversiones de 120 millones de euros, realizar 1.000 contrataciones, subir la productividad un 40% y dejar unas reservas de 14 millones de toneladas cuando las que encontramos eran de 12 millones, que tampoco estaba mal».

Cambio de Gobierno

A partir de 2012, ya con el Gobierno del Partido Popular, García Secades cree que se optó por la dirección contraria. «Ya no se apuesta por la reserva estratégica y se reducen las ayudas más de lo que la propia Unión Europea marcaba. El sector requería ayudas y el Gobierno decidió que no era el momento. Era un contexto de crisis, sí, pero fue la decisión del Gobierno». Además, el ex presidente de Hunosa considera que se produjeron también «errores y trampas» que contribuyeron al declive de la empresa. Sobre las segundas se refiere, por ejemplo, a la petición de las empresas privadas para igualar las ayudas a cielo abierto con las de interior. Respecto a los errores, alude a «la escasa flexibilidad» de las organizaciones sindicales, que no aceptaron elevar la edad de prejubilación. «No hubiera pasado nada si los mineros se hubieran ido para casa con 45 años en lugar de con 40».

Analizando el presente de Hunosa, es pesimista: «Se acabó. Sin ayudas esto se acaba», dice refiriéndose a 2018, para cuando la UE ha dictaminado el final de las ayudas.

Más optimista se muestra la actual presidenta de la compañía, Teresa Mallada: «Lo primero que me gustaría destacar al hablar de Hunosa, concretamente sobre el periodo que me está tocando gestionar en la empresa, es el haber hecho del diálogo y la negociación una práctica habitual en el seno de la compañía». Cree que los logros conseguidos «son fruto precisamente de esa forma de actuar. Hay que tener en cuenta que nos ha tocado un periodo muy difícil, con una gran crisis económica global que ha forzado ajustes presupuestarios en todos los ámbitos y con un escenario político muy inestable». Y aún así, detalla, «hemos logrado sacar adelante un Plan de Empresa 2013-2018 que, por primera vez, incluye compromisos que superan ese ámbito recogiéndose, por ejemplo, prejubilaciones hasta el año 2020». Esto, concluye, «unido a los acuerdos comerciales que estamos suscribiendo en materia de nuevas energías, algunos vigentes hasta el año 2035, nos permite hablar de un horizonte de estabilidad para nuestra empresa».

Desde un punto de vista más personal, Mallada subraya «el profundo orgullo y honor» que ha supuesto para ella el cargo. Y se explica: «Siempre me preguntan por la condición de género, como primera mujer que preside la empresa, pero creo que la mayor satisfacción que experimenté fue como trabajadora de la compañía. No hay mayor orgullo para un trabajador que dirigir la empresa en la que ha trabajado durante años; en mi caso, llevaba once en la empresa. Además, era algo que sucedía por primera vez en Hunosa, nunca antes había sido presidida por un trabajador de su plantilla».