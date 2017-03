Liberbank rechaza a la representante del Ayuntamiento de Gijón en la Fundación Cajastur

El portavoz del Grupo Municipal de Xixón Sí Puede (XSP) en Gijón ha criticado este martes el rechazo por parte de la Fundación Cajastur a la representante del Ayuntamiento gijonés en ese órgano, Marta María Rodil Díaz, cuya propuesta fue aprobada por la mayoría del Pleno municipal.

Suárez, a preguntas de los medios de comunicación durante una rueda de prensa, ha animado a responder "contundentemente" ante esta "afrenta" de Liberbank, que él ha atribuido a no se sabe qué intereses "oscuros y ocultos" que hay detrás para evitar que se conozcan datos de la entidad referidos a su parte social. Una cuestión que le parece "muy grave".

Asimismo, ha tildado este rechazo de "inaudito", además de defender que Rodil cumple todos los requisitos que la Fundación recoge y que el Pleno toma sus decisiones acerca de sus representantes en los diferentes órganos. Suárez ha añadido que en el "escueto" escrito del Patronato pone que no obtuvo voto favorable el nombramiento de Rodil, aunque no se sabe el por qué, no viene copia del acta y no se sabe quién acudió a la reunión o si fueron "los tres amigos de Manuel Menéndez", ha indicado con referencia al presidente de la entidad bancaria. En el escrito se hace alusión a los Estatutos de la Fundación y a que es precisa una mayoría absoluta para obtener el voto favorable al nombramiento

"En ningún momento se habla de ningún tipo de incompatibilidad", ha remarcado, para añadir después que Rodil no tiene ningún litigio pendiente desde su nombramiento, ya que renunció a todo los casos que como abogada llevaba respecto a Liberbank. El portavoz ha contrapuesto este caso con el del representante del Principado, nombrado dos semanas después que Rodil pero que desde enero ya ejerce como patrón de la Fundación Cajastur.