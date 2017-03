El PIB de Asturias creció un 1,9% en 2016, la segunda menor tasa entre todas las comunidades

El producto interior bruto (PIB) del Principado creció el pasado año un 1,9 por ciento, la segunda menor tasa entre las comunidades autónomas, frente al avance medio nacional del 3,2 por ciento, según los datos de la Contabilidad Regional de España, publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La economía asturiana redujo su crecimiento respecto al 2,7 por ciento del ejercicio precedente, que supuso el inicio de la recuperación tras cuatro años de caídas (-1,4 % en 2011; -4,2 % en 2012; -3,5 % en 2013; -0,5 % en 2014).

El PIB per cápita de Asturias se situó el pasado año en 20.910 euros, lo que supone un aumento del 2,6 por ciento respecto a 2015, y el tercer año de subida.

Baleares fue la comunidad en la que más subió el PIB en 2016, un 3,8 por ciento, seis décimas más que la media nacional, mientras que La Rioja fue la autonomía menos dinámica, ya que su tasa de crecimiento se situó en el 1,5 por ciento.

Por detrás de Baleares estuvieron la Comunidad de Madrid (3,7 por ciento) y Canarias y Cataluña (ambas con el 3,5 por ciento).

Por encima de la media nacional, del 3,2 por ciento, también se colocaron Galicia (3,4 %), y la Comunidad Valenciana y Castilla y León, ambas con el 3,3 por ciento, el mismo porcentaje que la ciudad autónoma de Ceuta.

Las comunidades con menor crecimiento fueron La Rioja (1,5 %), Asturias (1,9 %) y Extremadura (2 %).

Junto a ellas, por debajo del promedio estatal estaban Murcia, Castilla-La Mancha y Melilla, con el 3,1 por ciento; Navarra, con el 2,9 %; País Vasco y Andalucía, las dos con el 2,8 %; Aragón, con el 2,7 %, y Cantabria, con el 2,3 %.

Todas ellas, excepto La Rioja, superaron el crecimiento medio del PIB de los 28 países de la UE, que el año pasado se cifró en el 1,9 por ciento, igual que el de Asturias.

El INE achaca el mayor crecimiento en la tasa de variación del PIB en volumen registrado en Baleares tanto a una evolución de las ramas pertenecientes sector servicios, sensiblemente más favorable que la observada a nivel nacional, como a un mejor comportamiento del sector de la construcción.

La menor variación real del PIB en La Rioja estuvo afectada, fundamentalmente, por el descenso en términos de volumen del valor añadido asociado a las ramas de actividad correspondientes a la industria manufacturera.

También informa el INE de los valores del PIB por habitante, un indicador en el que sobresale la Comunidad de Madrid con el mayor registro, de 32.723 euros por persona, un 36,5 por ciento superior a la media española, que fue de 23.970 euros.

Así, el PIB per cápita de Madrid es prácticamente el doble que el de Extremadura.

País Vasco (31.805 euros), Navarra (29.807 euros), Cataluña (28.590 euros), Aragón (26.328), La Rioja (25.692 euros) y Baleares (24.870 euros) tienen asimismo un PIB per cápita por encima de la media nacional.

El resto está por debajo de la media nacional, con Extremadura como la comunidad con el menor PIB por habitante, con 16.369 euros, un 31,7 por ciento inferior al promedio nacional, y Andalucía (17.651 euros y un 26,4 por debajo de la media) y la ciudad autónoma de Melilla (17.686 euros y un 26,2 por ciento inferior a la media).

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, la tasa de crecimiento anual del PIB en 2016, el PIB per cápita en euros y la relación del PIB per cápita regional con respecto al PIB per cápita nacional, según el INE:

CCAA TASA PIB PER CÁPITA PIB REGIONAL/NACIONAL

==============================================================

Baleares 3.8 24.870 3,8

Madrid 3,7 32.723 36,5

Canarias 3,5 19.867 -17,1

Cataluña 3,5 28.590 19,3

Galicia 3,4 21.358 -10,9

C. Valenciana 3,3 21.296 -11,2

Ceuta 3,3 19.446 -18,9

C. y León 3,3 22.649 -5,5

Melilla 3,1 17.686 -26,2

Murcia 3,1 19.411 -19,0

C-La Mancha 3,1 18.591 -22,4

Navarra 2,9 29.807 24,4

País Vasco 2,8 31.805 32,7

Andalucía 2,8 17.651 -26,4

Aragón 2,7 26.328 9,8

Cantabria 2,3 21.553 -10,1

Extremadura 2,0 16.369 -31,7

Asturias 1,9 20.910 -12,8

La Rioja 1,5 25.692 7,2

--------------------------------------------------------------

España 3,2 23.970

EFE

ess/jlg