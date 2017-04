El perjuicio a la Variante de Pajares une a la oposición asturiana

El portavoz de IU en la Junta General del Principado, Gaspar Llamazares, ha considerado este martes que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) dedicados a Asturias representan una "burla y tomadura de pelo" para los asturianos, burla que debe ser contestada tanto en las instituciones como en la calle.

Los presupuestos, a juicio de Llamazares, contienen "un hachazo" a la Variante de Pajares y para el conjunto de las infraestructuras de Asturias, que aumentan "la burla" sobre todo cuando se ha publicitado por parte del Gobierno el compromiso de terminar la Variante y, por otra, por el compromiso con Foro Asturias para mejorar el trayecto por el viejo recorrido de Pajares. "Ninguna de las dos cosas aparece en el presupuesto", apunta. Llamazares asegura que las cuentas son "un presupuesto a la baja que demuestra el incumplimiento radical de los compromisos del Estado para con Asturias, que además está hecho para no ser cumplido, como viene siendo habitual". El grupo parlamentario de IU recuerda que el Gobierno de Rajoy "nos tiene acostumbrados a pintar en los papeles un PGE que luego nunca cumple. Por poner un ejemplo suficientemente emblemático y palmario, para la parte asturiana de la Variante de Pajares, el PGE de 2016 contempló más de 116 millones de euros, pues bien de ellos reconoce haber ejecutado menos del 30% (33 millones) dato que recoge precisamente el propuesto de PGE para 2017 presentado hoy", señala. A juicio de Llmazares las previsiones para 2017 significan, además, menos recursos para Asturias: "se pasa de un global de inversiones en 2016 de 307 millones a 211 millones en 2017".

«Una burla»

Por su parte, el diputado del PSOE en el Congreso Antonio Trevín ha calificado de "escándalo" que los Presupuestos del Estado recojan una caída del 30 por ciento de la inversión en Asturias, un desplome que, en su opinión, se dejará sentir especialmente en la variante ferroviaria de Pajares.

El diputado socialista Antonio Trevín. / Citoula

"La inversión de los PGE de 2017 para Asturias supone volver al siglo XX para las infraestructuras y estar sin variante de Pajares al menos hasta la tercera década de este siglo", ha señalado el parlamentario socialista en un comunicado en el que asegura que "los 211,2 millones de euros destinados al Principado suponen un desplome" que refleja la importancia que el Principado tiene para Rajoy.

Según Trevín en relación a los 337 millones de inversión del año 2000, el recorte es superior al 38 por ciento, un ajuste "que pone en evidencia que ni el PP, ni Foro, su aliado electoral, apuestan de una forma decidida por Asturias ni por el avance claro de sus infraestructuras en 2017".

Para Trevín, el recorte en la inversión de los PGE para el Principado es "especialmente escandalosa en la variante de Pajares" ya que pasa de los 115 millones asignados en 2016 a los 68,6 millones aprobados para este año en la vertiente asturiana, un 41 por ciento menos.

Los datos, según Trevín, evidencian que ni el PP, ni Foro consideran urgente esta infraestructura para Asturias" y reflejan que la programación plurianual para dicha variante hasta 2020 prevé gastar en cuatro años menos de lo que se pretendía para 2016". Trevín ha recordado que frente a los 878,8 millones de euros que el Gobierno socialista de Zapatero dedicó a Asturias de media cada año entre 2008 y 2011, se ha pasado en la era Rajoy a una media anual de 348 millones entre 2011 y 2017, un 61 por ciento menos.

«El PP no devolvió el favor»

El portavoz de Podemos en el parlamento asturiano, Emilio León. / Efe

Podemos Asturies también ha expresado su descontento con los presupuestos. El portavoz en la Junta General, Emilio León, considera que el Gobierno central del PP "le devolvió" a (el presidente asturiano) Javier Fernández "el favor de la investidura de Rajoy aprobándole los presupuestos (autonómicos), pero no le devolvió el dinero".

León ha ironizado en este sentido, tras conocer los datos de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que incluyen una rebaja de 307 a 211 millones de euros en lo que se refiere a las inversiones previstas en Asturias, en comparación con el ejercicio de 2016.

"Está claro que el PP le devolvió a Javier Fernández el favor por la investidura de Rajoy, apoyando sus presupuestos, pero no le devolvió el dinero a los asturianos", ha manifestado este martes al respecto el portavoz parlamentario de Podemos Asturies, Emilio León, para añadir a continuación que "si vamos al contenido y a las políticas que los acompañan, está claro que los presupuestos de Rajoy no son solución a los problemas reales de la ciudadanía". Critica además que "la ejecución presupuestaria no llegó al 45%, por lo que no conviene discutir sobre las promesas del PP sino sobre los hechos. Y los hechos son que el PP cada vez promete menos: las inversiones se reducen en más de un 30%2.

León ha apuntado también a "la significativa reducción de la inversión en las infraestructuras 'escaparate' como la Variante de Payares", a la que "le acompaña el silencio sobre el futuro de nuestra red de cercanías. Todo apunta a que no se finalizará la obra más con más sobrecostes de la historia de Asturies antes de 2021, pero sentiremos desde ya el desmantelamiento de los trenes que necesitamos a diario".

El apoyo de Foro no está garantizado

Martínez Oblanca, en el Congreso, con Rajoy. / Efe

En la misma línea se ha manifestado el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, que ha advertido de que su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 todavía "no está garantizado" y que su "voto no está definido" ya que los presupuestos no aclaran la llegada de la alta velocidad a Pajares.

Oblanca ha incidido en que su apoyo a las cuentas está supeditado a que a la finalización de la Variante de Pajares para la alta velocidad y a que el tramo entre León y la Robla tramo de vía férrea internacional. Ha subrayado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2017 no garantizan con "claridad y precisión" estos cambios en la vía y ha afirmado que si no se puntualiza en los próximos días decidirán si se abstienen o votan a favor de las enmiendas a la totalidad en el pleno del Congreso.

El voto de Foro Asturias es necesario, junto con los del PP, Ciudadanos, Coalición Canaria, UPN y PNV para garantizar el empate de 175 diputados en el debate de totalidad, cuya votación se repetiría tres veces, lo que haría decaer los vetos.

Martínez Oblanca ha señalado que mañana se reunirá la directiva de Foro Asturias para analizar la postura que tomará este partido si no se garantizan estas inversiones en la región y ha sido claro al añadir que "el voto de Foro es ahora mismo indefinido". El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, se ha mostrado convencido hoy, durante la rueda de prensa de presentación del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que el Gobierno superará el debate de totalidad e incluso ha ironizado con que los votos de "Foro y UPN solos no suman, y hay que hacer suma con los otros", en referencia al PNV y CC.