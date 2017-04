Castillejo: «Quieren tirar por el suelo mi reputación por pura venganza»

La declaración voluntaria del expresidente del Infide, Pedro Castillejo, investigado junto al exsindicalista José Ángel Fernández Villa por un presunto delito de apropiación indebida, quedó pospuesta hasta el día 11 a propuesta de la acusación, que ejerce el sindicato SOMA a través del bufete Ontier, dada la ingente documentación aportada el pasado lunes por el investigado.

Se trata de información relacionada con la actividad del Infide y documentación que, explica su abogado, Alfredo García López, «justifica los gastos registrados a cargo de Castillejo que ahora le reclama el sindicato». La defensa de Castillejo también ha solicitado la contabilidad del Infide entre los años 2004-2014 con el objeto de proceder a su estudio y encargar, al consultor Calixto Novo Pérez, un segundo informe pericial.

El letrado entiende que precisa disponer de la contabilidad para poder ejercer la defensa y avanza que, en caso de que no se le permita tener acceso a la misma, alegará «nulidad de la causa por indefensión total».

A la salida del juzgado y tras quedar pospuesta su declaración, Pedro Castillejo atribuyó a una "persecución personal" la querella interpuesta contra su personal por parte del sindicato SOMA: "Me negué a participar en la campaña de desprestigio que existe contra Villa y esta es su venganza", reprochó, en línea con lo que había declarado hace ya más de un año ante la jueza Simonet Quelle Coto. . Lamenta que, siendo él una persona "respetada en la región", se esté tratando de "tirar por el suelo" su reputación "por capricho o venganza" y reprocha "la doble vara de medir". La propia auditoria del SOMA, recuerda, eleva las salidas de caja sin justificar a más de 200.000 euros y, sin embargo, este montante no fue incluido en la querella al entender que se debe a una mala práctica contable y, por lo tanto, no es objeto de delito. "Tendrán que explicar entonces por qué lo mío sí", se queja.

Castillejo confía en que la documentación presentada por su letrado sirva para justificar cada uno de los gastos que se le atribuyen y que suman 118.000 euros. "Hemos realizado un trabajo minucioso con mis agendas personales y con mis archivos desde 2004 hasta 2013 para poder explicar día a día cada uno de mis gastos", indicó. Castillejo entiende que, de esta forma, pueden entenderse compras como la que realizó en una tienda de deporte "a la que fui -relata- acompañado por dos personas del sindicato para adquirir sacos de dormir y ropa, porque se me encargó la logística de la marcha minera". Luego, puntualizó, "fue decisión del Patronato que aquellos gastos no se pasaran al sindicato y fueran la aportación del Infide a la marcha minera".

Castillejo recuerda que, por la labor que desempeñaba, tenía derecho a dietas y kilometraje y que si prefería "comer en una sidrería en lugar de en un restaurante de lujo, eso no es delito". Máxime, concluye, porque nunca se le comunicó "ninguna anomalía" por parte del contable.