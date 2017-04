Foro Asturias señala que su apoyo a Presupuestos de 2017 no está garantizado

El diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca ha advertido hoy de que su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 todavía "no está garantizado" y que su "voto no está definido" ya que los presupuestos no aclaran la llegada de la alta velocidad a Pajares. Oblanca ha incidido en que su apoyo a las cuentas está supeditado a que a la finalización de la Variante de Pajares para la alta velocidad y a que el tramo entre León y la Robla tramo de vía férrea internacional.

Ha subrayado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2017 no garantizan con "claridad y precisión" estos cambios en la vía y ha afirmado que si no se puntualiza en los próximos días decidirán si se abstienen o votan a favor de las enmiendas a la totalidad en el pleno del Congreso.

El voto de Foro Asturias es necesario, junto con los del PP, Ciudadanos, Coalición Canaria, UPN y PNV para garantizar el empate de 175 diputados en el debate de totalidad, cuya votación se repetiría tres veces, lo que haría decaer los vetos. Martínez Oblanca ha señalado que mañana se reunirá la directiva de Foro Asturias para analizar la postura que tomará este partido si no se garantizan estas inversiones en la región y ha sido claro al añadir que "el voto de Foro es ahora mismo indefinido".

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, se ha mostrado convencido hoy, durante la rueda de prensa de presentación del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que el Gobierno superará el debate de totalidad e incluso ha ironizado con que los votos de "Foro y UPN solos no suman, y hay que hacer suma con los otros", en referencia al PNV y CC.