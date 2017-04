Dive amplía su catálogo de películas y se prepara para nuevos mercados

«Vamos paso a paso. No sé qué pasará el próximo año, pero nuestros objetivos son el presente inmediato». José Luis Flórez (Oviedo, 1973), fundador y CEO de Tagsonomy, una sociedad limitada creada en 2015 para comercializar una aplicación revolucionaria en el mundo del cine, tiene los pies en la tierra y la mirada en el mundo. Porque aunque este año se centre en los mercados español y Alemán, esta app que une inteligencia artificial con las series y el cine se prepara también para dar el salto a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia. De ahí la razón por la que el nombre comercial de la empresa, que era Touchvie hasta diciembre del año pasado, es ahora Dive, una palabra «más corta, comercial e internacional», afirma Flórez.

LA EMPRESA Catálogo. Dive dispone de un catálogo con 2.700 títulos de películas y series, que incluyen clásicos y los más actuales del cine. La app. El espectador recibe información sobre cualquier elemento que aparezca en pantalla.

Esta aplicación, que es algo así como el shazam de la música, pero con el cine, ha competido con más de trescientos proyectos de toda Europa para acceder a la segunda fase del llamado 'Instrumento Pyme', una ayuda cercana a los dos millones de euros que destinará a su desarrollo tecnológico. Actualmente, Dive dispone de un catálogo de 2.700 títulos entre películas y series. Entre ellos están las ganadoras y nominadas a los Oscars desde 2000, incluyendo las de 2016: 'Mad Max', 'El Renacido', 'Ex Machina', 'Spotlight' o 'La gran apuesta'. También incluye las que ya se consideran clásicos, como 'Ben Hur', 'Blade Runner', 'El Padrino' o 'Titanic', y algunas de las obras actuales más importantes del cine español, como 'La isla mínima' o 'Palmeras en la Nieve', entre otros títulos. No faltan las grandes series de televisión, como 'Juego de Tronos' o 'House of Cards'. Su objetivo para 2017 es tener digitalizada una oferta comparable al volumen de la empresa multimedia Netflix en Estados Unidos.

Galardón en Silicon Valley

El año pasado ganó el premio TiE50 a la mejor startup del año, que se entregó en Silicon Valley. Un galardón al que aspiraban más de 2.000 empresas tecnológicas de todo el mundo. Y es que, como bien dice Flórez, Dive es un producto «único», al que se le abren un sinfín de posibilidades. La app reconoce en el móvil la escena exacta que el usuario está viendo y avanza de manera simultánea, ofreciendo información sobre cualquier elemento que aparezca en pantalla: actores, personajes, moda, localizaciones, contexto histórico, música, curiosidades, etcétera.

¿Cómo nació la idea de crear Dive? José Luis Flórez y su equipo, todos ellos trabajadores de la empresa Neo Metrics y cinéfilos confesos, se dieron cuenta de que muchas veces se quedaban «con ganas de saber más» sobre las películas o las series que veían: quiénes son los actores, cuál es el contexto histórico... Hasta ahora, todas las respuestas estaban dispersas en páginas como wikipedia o IMDB. Más tarde descubrieron que más de un 27% de las búsquedas en Google a partir de las siete de la tarde tenían que ver con las películas y las series. «En este punto fue cuando empezamos a preguntarnos por qué nadie había hecho esto antes y si podíamos hacerlo nosotros». Estos jóvenes llevan hoy las riendas de una empresa con oficinas en Asturias y Madrid y representación comercial en Alemania y EE UU y que cuenta con más de 60 trabajadores expertos en campos tecnológicos y comunicación audiovisual, entre otras áreas.